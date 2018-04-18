Люк Бессон "прокатил" бакинцев на такси (ФОТО)

18 апреля 2018 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре "Gənclik Mall", за два дня до мировой премьеры прошёл показ французского комедийного боевика "Такси 5", сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Фильм "Такси 5" представлен с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии "Cinemazadeh" в 2018 году.

На мероприятии присутствовали азербайджанские актеры, которые принимали участие в дубляже данного фильма. Также первыми посмотреть киноленту пришли известные телеведущие, медиа-персоны, блогеры и многочисленные представители СМИ.

По сюжету фильма, переведенный в полицейский участок города Марселя офицер назначается ответственным за поимку банды итальянских грабителей на мощных автомобилях Ferrari. А на помощь ему придет племянник. Парню досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант…

Режиссер фильма - Франк Гастамбид, продюсеры - Люк Бессон, Фанни Бессон. Главные роли исполняют Сальваторе Эспозито, Франк Гастамбид, Малик Бенталха и Сабрина Уазани.

Фильм озвучили - Алихан Раджабов, Вюсал Муртузалиев, Кямаля Пириева, Мехин Гумбатова, Зюмрюд Бадалова, Вюсал Гаджигедир, Кямран Агабалаев, Саид Низами, Ровшан Мамедли, Вугар Гусейнов, Хатаи Али, Вюсал Мустафаев и Мушфиг Мирзоев.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, режиссер - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Орхан Гасанли, переводчик - Гамар Афшани, пост-продакшн супервайзер - Вюгар Исламзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Показ фильма стартует с 19 апреля во всех кинотеатрах сети CinemaPlus

(Автор: Джани Бабаева)

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