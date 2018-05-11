"Папа-мама гусь" заговорили на азербайджанском (ВИДЕО)

11 мая 2018 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступила к показу анимационного фильма "Qa-Qa-Qaz" ("Папа-мама гусь") производства Китая и США с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2018 году, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Анимационный фильм дублировали - Алихан Раджабов, Кямаля Пириева, Ислам Мехралиев, Эльшан Рустамов, Мушфиг Мирзоев, Вюсал Гаджигадир, Кямран Агабалаев, Хатаи Али, Ровшан Мамедли, Саид Низами, Эльман Рафиев и Земфира Абдулсамедова.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, режиссер - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Орхан Агаларов, переводчик - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вюгар Исламзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссером семейного анимационного фильма является Крис Дженкинс.

Краткое описание: Пэм - веселый и самовлюбленный неудачник, который постоянно попадает в нелепые ситуации и подвергает свою родню опасности. Ему всегда удавалось избежать наказания, но не в этот раз…. Из-за полученной травмы крыла, неудачливый эгоист упал на землю, где не сумел благополучно приземлиться. Рухнув вниз, он чуть было не задавил двух маленьких утят. Несмотря на свой скверный и несерьезный характер, Пэм проявил заботу о малышах.

(Автор: Джани Бабаева )

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Azernews Newspaper
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