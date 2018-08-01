Итальянская мафия Готти в Баку (ФОТО)

1 августа 2018 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в Gənclik Mall, прошел показ американской гангстерской драмы "Кодекс Готти", основанной на биографии известного итальянского криминального авторитета Джона Готти, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Лента представляет собой первую серьезную попытку в кино взглянуть изнутри на семью Готти и ее мир, в котором правят смертельная опасность, предательство и искупление.

Фильм "Кодекс Готти" был дублирован на азербайджанский язык профессиональной студией Cinemazadeh в 2018 году.

Перед началом картины директор дубляжной студии Cinemazadeh Джафар Ахундзаде выразил признательность актёрам дубляжа и всей творческой группе, которые приняли участие в работе над данной картиной.

Фильм озвучили Вюсал Гаджигадир, Кязым Абдуллаев, Вюсал Мамедов, Джалал Мамедов, Вюсал Муртузалиев, Ровшан Мамедов, Саид Мамедов, Назакят Шахбази, Земфира Абдулсамедова, Рамиль Зейналов, Раксана Велиева, Эльчин Мурадов, Вугар Гусейнов, Адем Алияроглу и Саид Мамедли.

Редактор дубляжа - Вугар Гусейнов, режиссер - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Натиг Шекералиев, звукооператор - Вюсал Абдулгасанов, пост-продакшн супервайзер - Вугар Исламзаде, исполнительный продюсер - Эмиль Давудзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссером картины является Кевин Коннолли. Главные роли исполнили Джон Траволта, Келли Престон и Спенсер Лофранко.

По сюжету фильма, Джон Готти начинает свою криминальную карьеру, выполняя самые простые поручения. Позже он по праву становится ключевой фигурой в криминальном мире. Его семья является самой влиятельной и богатой в Нью-Йорке, финансовое благополучие и власть ставятся выше моральных аспектов. Однажды дело Готти должно быть передано наследнику, однако неожиданно отец сталкивается с отказом сына иметь причастность к миру криминала. Но как поступит Готти-младший, когда над его семьёй нависнет угроза?

(Автор: Джани Бабаева)

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