Супергерой Аркадий Паровозов летит в Баку! Кто же он?

3 сентября 2018 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 14 октября будет представлен детский спектакль по мотивам популярного образовательного мультсериала "Аркадий Паровозов", сообщает Trend Life.

Спектакль с поучительными историями и полезными советами для детей представит студия "Уральские пельмени".

Супергерой Аркадий Паровозов летит в Баку! Кто же он?
По сюжету, Саша и Маша - брат и сестра, которые любят озорничать, как и все дети. Вот только у них есть одна особенность: все беды и неприятности так и притягиваются к ним. Но хорошо, что Саша и Маша знакомы с Аркадием Паровозовым - космонавтом и спасателем, который всегда приходит ребятам на помощь и постоянно спасает маленьких "почемучек" из всяких неприятностей. Речь идет о хорошем кумире и примере для подражания. Он всегда вовремя приходит к Саше и Маше на помощь. У них закончились ингредиенты для пирога - он тут как тут. Они заблудились в лесу -герой вновь своевременно оказывается в нужное время, в нужном месте. Главное не упустить тех эмоций и впечатлений, которыми с радостью делятся забавные герои от встречи с мужественным спасателем. В результате детки начнут перенимать те качества, о которых говорится в развивающем проекте.

Цена билетов от 6 до 50 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, и онлайн на www.iticket.az .

Телефоны для справок: (051) 303 35 40

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(Автор: Вугар Иманов)

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