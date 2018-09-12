Злобная инопланетная раса: "Хищник" в Баку (ФОТО)

12 сентября 2018 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - За два дня до мировой премьеры в Park Cinema Flame Towers состоялся закрытый показ картины "Хищник", сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema. В мероприятии приняли участие представители СМИ, медиаперсоны, блогеры, актёры, продюсеры и режиссёры.

Гости кинотеатра оказались в числе первых зрителей фильма. Помимо закрытого просмотра, гостей ждал фуршет, музыка от DJ AKG, они также поучаствовали в фотосессии. Затем гости перешли к просмотру фильма в зале IMAX.

Кинокартина является продолжением серии фантастических фильмов студии 20th Century Fox. Режиссером киноленты выступил Шейн Блэк, снявший третьего "Железного человека" и сыгравший в "Хищнике" 1987 года.

Главный герой сиквела – бывший морской пехотинец, который обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле. Однако ему никто не верит, что эти твари существуют. Неожиданно ключевой фигурой в схватке с Хищниками становится сын морпеха. Мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

В ролях – Бойд Холбрук, Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей, Кигэн-Майкл Ки, Оливия Манн, Томас Джейн, Алфи Аллен, Августо Агилера, Джейк Бьюзи и другие.

Фильм выходит в азербайджанский прокат 13 сентября 2018 года. Его можно будет посмотреть во всех кинотеатрах Park Cinema в форматах 2D, 3D, LaseR и IMAX 3D. Но это ещё не всё! Фильм можно посмотреть с русским, английским и турецким дубляжом, а также с азербайджанскими субтитрами!

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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