Писатель и музыкант из Молдовы посвятил видеоролик уникальному азербайджанцу – мировому рекордсмену (ВИДЕО,ФОТО)

6 октября 2018 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Писатель и музыкант из Молдовы Михаил Богуляну представил в социальных сетях видеоролик, который посвятил нашему соотечественнику, 40-летнему известному велопутешественнику Рамилю Зиядов из города Барда - герою кругосветного путешествия в условиях экстрима.

Рамиль продолжает свое славное путешествие на "железном коне" по всему миру, преодолев за 4 года и 8 месяцев – более 58 000 километров! Мировой рекорд! До сих пор никому не удавалось в одиночку на велосипеде преодолеть такое расстояние, три континента. А если к этой цифре добавить еще 15 000 км за 2013 год, то получается фантастическая цифра! О путешествии Рамиля представлены материалы многими телекомпаниями мира, опубликованы статьи в СМИ.

Ныне он продолжает свой путь в Украине, откуда будет колесить по новым местам Молдовы, Турции, Грузии и России…Счастливого пути, Рамиль!

Напомним, что в 2013 году, с 10 апреля по 2 октября, Рамиль Зиядов совершил велотур по пяти странам мира - за шесть месяцев проехал с флагом Азербайджана через Россию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Китай. Проехав почти 15 тысяч километров, стал первым велосипедистом из Азербайджана, сумевшим преодолеть такое большое расстояние. Велопробег был посвящен 90-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и проходил под девизом "Я горжусь тем, что я азербайджанец".

10 января 2014 года Рамиль Зиядов вновь отправился из Баку в мировое турне под девизом "Во имя Азербайджана" с флагом Азербайджана и вымпелом Trend. В рамках мирового турне велопутешественник проехал через Грузию (пересек Кавказский хребет), Россию (добрался даже до Полярного круга и Магадана), Украину, Беларусь, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Швейцарию, Германию, Францию, Испанию, Египет, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай и другие страны. Из Европы он отправился в Южную Америку. Рамиль Зиядов стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки, где исколесил на своем велосипеде Колумбию, Эквадор и Перу. Отважный велосипедист, несмотря на все трудности в пути, со своим верным другом – велосипедом даже покорил горные вершины Huayraccasa (5059 м), Chonta (4825 м), Abra Antajirca (4780 м) и Abra Ucchuchacua (4737 м). Причем он стал единственным велосипедистом из стран бывшего Союза, который поднялся на эти вершины на "железном коне". А в декабре 2016 года он на самолете прилетел в Москву и вновь продолжил свой путь в Беларусь, Украину, Молдову и страны Европы.

(Автор: Вугар Иманов)

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