Хор Турецкого в Ичери шехер, или Чёрт побери (ФОТО)

11 октября 2018 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Первая в мире арт-группа "Хор Турецкого" под руководством народного артиста России Михаила Турецкого, впервые с большим успехом выступившая в Центре Гейдара Алиева, представила на своей странице в İnstagram фото, которые сделаны во время прогулки по древней части Баку – Ичери шехер, сообщает Trend Life.

"А вы знали, что одну из культовых сцен кинофильма «Бриллиантовая рука» снимали в Баку? Во время сегодняшней прогулки по городу перед концертом побывали на том самом месте, где герои Юрия Никулина и Андрея Миронова падали с криком «Чёрт побери». И, конечно же, сделали несколько фото на память. Как считаете, могли бы мы стать героями доброй и авантюрной комедии Леонида Гайдая?", - подписали фото артисты.

"Хор Турецкого" - российский музыкальный коллектив под руководством народного артиста России Михаила Турецкого создан в 1990 году. Основа концепции коллектива – "живые" голоса. Репертуар коллектива включает мировую классику, рок, поп-музыку, оперу, джаз и народные хиты. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках без фонограммы, в том числе а капелла, и могут заменить своими голосами оркестр. Десять вокалистов представляют всю палитру мужских певческих голосов.

(Автор: Вугар Иманов)

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