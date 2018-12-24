Самые красивые рождественские ярмарки в мире (ФОТО)

Самых красивые рождественские ярмарки в мире представлены в материале на сайте журнала ELLE Украина. Это места, которые создают праздничное настроение.

Прага

В столице Чехии проходит сразу 10 рождественских ярмарок. Однако самая известная находится на Староместской площади, рядом с Ратушей. Здесь шумно и людно, сияет огнями главная ёлка страны, по вечерам проходят концерты и театральные представления. Обязательно попробуйте запеченное мясо и традиционную сладкую выпечку трдельник. В подарок близким можно привезти изделия из богемского стекла, картины и ёлочные украшения.

Вена

Самая большая ярмарка в Австрии проходит на Friedrich-Schmidt-Platz, перед Ратушей. В этом году тут установят 152 палатки со сладостями, едой, напитками и сувенирами, а также каток площадью 3000 квадратных метров. Для родителей с детьми запланированы мастер-классы по рождественской выпечке, декорированию игрушек, плетению "ловца снов" и созданию ёлочных украшений. Не забудьте попробовать знаменитые венские колбаски, глинтвейн или пунш.

Дрезден

Традиции рождественской ярмарки восходят к средним векам. Первый такой рынок в Дрездене был устроен в 1434 году. Этот рождественский базар в Германии считается самым старым. Две с половиной сотни палаток размещаются на дрезденской площади. Игрушки, изготовленные мастерами-ремесленниками, и украшения ручной работы можно приобрести на ярмарке. Гостей Дрездена удивит огромная рождественская пирамида.

Будапешт

Старейшая ярмарка Будапешта находится на площади Vörösmarty. Попробуйте обязательно выпечку с корицей Kurtoskalacs, похожая на чешский трдельник, мясоеды оценят колбаски или гуляш в хлебе, для лёгкого перекуса подойдут картофельные клецки dodolle, лангош или жареные каштаны.

Хельсинки

Рождественская ярмарка Святого Туомаса в центре, на Сенатской площади, является неотъемлемой составляющей Пиккуйоулу, "маленького Рождества". В 120 палатках продают украшения, посуду, игрушки, гирлянды и многое другое. В центральной части ярмарки установлена старинная карусель, радующая посетителей любого возраста.

На ярмарке можно встретить Йоулупукки, финского "рождественского деда", купить себе или близким свитер с оленями и согреться пряным чаем или глёгом.

Страсбург

Старейшая ярмарка во Франции и одна из крупнейших в Европе. На месяц с небольшим город превращается в декорацию к фильму о Рождестве: всё вокруг сияет, искрится, на улицах то и дело слышны традиционные песни, воздух пахнет глинтвейном, шоколадом, выпечкой и яблоками в карамели.

Краков

Рождественская ярмарка находится на главной площади старого города. Более 80 лавок с разнообразными подарками и угощениями располагаются вокруг главной ёлки Кракова. Воздух наполнен запахами жаренного каштана, орехов и яблок в карамели, традиционных колбас, хлеба, пряников и конечно, краковских баранок.

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