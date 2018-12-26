Названы лучшие смартфоны 2018 года (ФОТО)

26 декабря 2018 17:58 (UTC+04:00)

Эксперты журнала Fortune составили рейтинг лучших смартфонов 2018 года, передает РИА Новости. В пятерку попали iPhone XS Max, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note9.

iPhone XS Max назвали самым "эппловским" продуктом, который когда-либо выпускала корпорация. Его главные достоинства — водонепроницаемость, высококлассная камера, размер и разрешение экрана, а основной недостаток — высокая цена.

Google Pixel 3 попал в пятерку лучших благодаря возможности автоматической блокировки спама и настройкам камеры, которая хорошо распознает объекты даже в полной темноте.

Huawei Mate 20 Pro получил высокую оценку за продолжительную работу без подзарядки, систему искусственного интеллекта и качественные фотографии.

OnePlus 6T оказался самым демократичным смартфоном в этом рейтинге, однако помимо цены его плюсом назвали экранный сканер отпечатков пальцев и хорошее качество снимков в темное время суток.

Среди главных достоинств Samsung Galaxy Note9 — способность подключаться к монитору и работать как полноценный персональный компьютер, большой экран, лучшая камера среди других смартфонов этого же бренда, а также наличие стилуса.

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