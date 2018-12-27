Forbes назвал переоцененных звезд Голливуда (ФОТО)

27 декабря 2018 12:22 (UTC+04:00)

Forbes подсчитал, какие голливудские актеры могут считаться самыми эффективными вложениями для киностудий, а кого из кинозвезд можно считать самым переоцененным, передает Forbes.ru. Иными словами, какую возвратность обеспечивает каждого доллара из гонорара. Расчет производился за три последних фильма, где были заняты актеры. При составлении рейтинга Forbes учитывал данные по фильмам, которые шли не менее чем в 2 тысячах кинотеатров, и по актерам, последний раз снимавшихся в фильмах не ранее прошлого года.

Самыми переоцененными оказались Мэттью Макконахи (с одного заплаченного доллара возвращалось только $1,1), Кристиан Бэйл ($1,5 с каждого заплаченного доллара) и Мэтт Деймон ($3,7). Достаточно скромные позиции у Мелиссы Маккарти ($4,90), Риз Уизерспун ($5,20) и Дженнифер Лоуренс ($6). В рейтинг также вошли Шарлиз Терон ($7,90), Том Круз (10,4), Том Хэнкс (12,1) и Бен Аффлек (12,2).

Самыми эффективными оказались актеры, игравшие в фильмах о супергероях. Первое место в рейтинге самых доходных актеров занял Джереми Реннар ("Мстители: Финал", "Ты водишь!"). С каждого заплаченного за его актерскую работу доллара вернулось $82,7 (расчет производился за три последних фильма, где были заняты актеры). Следом за ним идет Марк Руффало, у которого возвратность $80 c $1.

Третье место - Эми Адамс ("Большие глаза", "Прибытие") — $69,9. Также в пятерку лидеров вошли Галь Гадот ("Бэтмен против Супермена", "Чудо-женщина", "Лига Справедливости") и Крис Эванс ($56,1), снимавшийся в фильмах "Мстители: война бесконечности" и "Человек-паук: возвращение домой".

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