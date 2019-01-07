В Баку появится легендарный Рокки Бальбоа

7 января 2019 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Park Cinema Park Bulvar 8 января пройдет закрытая премьера художественного фильма режиссера Стивена Кейпла-младшего "Крид-2", сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema. Картина, в главных ролях в которой сыграли Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне, рассказывает о легендарном Рокки Бальбоа, который вместе со своим подопечным Адонисом Кридом пытается покорить новые вершины. На сей раз их соперники – бывший российский боксер Иван Драго, тренирующий своего сына Виктора. Несколько лет назад Драго-старший убил на ринге отца Крида.

"В некоторых странах этот фильм вышел в прокат под названием "Рокки-8", оно и понятно: харизма Сильвестра Сталлоне и легенда о самом Рокки делают свое дело. Мы очень рады, что начинаем новый год с показа именно этой картины – с 10 января "Крид-2" выйдет в общий прокат", - сказал пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев.

Приобрести билеты на сеансы можно через сайт сети (www.parkcinema.az) и приложений для iOS и Android.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Park Cinema назвал самые кассовые азербайджанские и зарубежные фильмы 2018 года
Интересное 28 декабря 2018 16:13
Свыше 25000 проданных билетов за первый день продаж в Азербайджане и СНГ
Интересное 20 декабря 2018 14:53
В Баку появились девушки-лучницы из Шервудского леса (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 18 декабря 2018 16:47
Трансформер Бамблби открыл в Баку Birkart Dolby Atmos (ВИДЕО,ФОТО)
Интересное 11 декабря 2018 16:45
История серийного убийцы в Баку (ФОТО)
Интересное 10 декабря 2018 12:55
В Баку состоится двойная премьера Park Cinema - фильм "Бамблби" и зал Birkart Dolby Atmos
Интересное 7 декабря 2018 12:16
Лента новостей
Более 44 тыс. человек охраняли правопорядок при праздновании Рождества в России
Россия 13:41
Президент Египта заявил о глубоком сотрудничестве с Израилем
Арабские страны 13:37
В Индии при обрушении шахты погибли не менее двух горняков
Другие страны 13:32
"Золотой глобус": лучшие наряды звезд (ФОТО)
Стиль 13:27
В Китае надеются на решение торгового спора с США на основе равенства
Китай 13:25
АБР одобрил грант для поддержки расширения трансграничной торговли электроэнергией в Центральной Азии
Энергетика 13:17
Реконструирован шестой энергоблок Мингячевирской ТЭС «Азербайджан»
Энергетика 13:15
Немецкая полиция провела обыск в Хайльбронне из-за хакерской атаки
Европа 13:13
В Баку не смогли осудить убийцу: У меня нет никакой совести - только нервы (ФОТО)
Культура 13:05