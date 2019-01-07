В Баку появится легендарный Рокки Бальбоа

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Park Cinema Park Bulvar 8 января пройдет закрытая премьера художественного фильма режиссера Стивена Кейпла-младшего "Крид-2", сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema. Картина, в главных ролях в которой сыграли Майкл Б. Джордан и Сильвестр Сталлоне, рассказывает о легендарном Рокки Бальбоа, который вместе со своим подопечным Адонисом Кридом пытается покорить новые вершины. На сей раз их соперники – бывший российский боксер Иван Драго, тренирующий своего сына Виктора. Несколько лет назад Драго-старший убил на ринге отца Крида.

"В некоторых странах этот фильм вышел в прокат под названием "Рокки-8", оно и понятно: харизма Сильвестра Сталлоне и легенда о самом Рокки делают свое дело. Мы очень рады, что начинаем новый год с показа именно этой картины – с 10 января "Крид-2" выйдет в общий прокат", - сказал пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев.

Приобрести билеты на сеансы можно через сайт сети (www.parkcinema.az) и приложений для iOS и Android.

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