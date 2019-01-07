Новогодняя мечта представительницы Азербайджана на "Евровидении" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Участница международного детского конкурса "Евровидение-2018" от Азербайджана Фидан Гусейнова представила в социальной сети новую композицию "Новогодняя мечта", сообщает Trend Life.

Автором музыки является Руслан Зейналов, автор слов – Ульвия Ахундова.

Представленный видеоролик на данную композицию напоминает новогоднюю сказку, где главной героиней является юная Фидан. Сказку очень добрую и красивую, ведь Новый год – это время волшебства, чудес, счастья, время, когда исполняются все самые заветные желания. И именно об этом поет Фидан Гусейнова.

Напомним, что Фидан Гусейнова родилась в 2005 году. В 2017 году стала первой на Международном фестивале искусств Testene Art Baku в категории вокала среди исполнителей 9-12 лет. Также юная артистка заняла третье место на фестивале Sanremo Junior.

(Автор: Джани Бабаева)

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