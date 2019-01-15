"Снежные гонки" или "Тайна семьи монстров" в Баку (ВИДЕО)

15 января 2019 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Кинотеатр премиум-класса CinemaPlus проводит акцию для детей на анимационные фильмы "Снежные гонки" или "Тайна семьи монстров" с профессиональным азербайджанским дубляжем, подготовленным на студии Cinemazadeh, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Приобретая билеты на один из этих дублированных анимационных фильмов, зрители получат купон со скидкой в 1 манат на любой другой мультфильм.

Акция действительна до 31 января, и только в кинотеатрах, расположенных в Баку.

Анимационный фильм "Снежные гонки" озвучили Ислам Мехралиев, Алихан Раджабов, Кямаля Пириева, Мятанет Аббаслы, Вюсал Мамедов, Азада Аббасова, Незакят Мамедли, Эльнур Гусейнов, Рагим Рагимов, Ровшан Мамедли и Айтадж Рагимова.

Анимационный фильм "Тайна семьи монстров" озвучили Вюсал Халыгоглу, Эльшан Рустамов, Алихан Раджабов, Ровшан Мамедли, Земфира Абдулсамедова, Назакят Мамедли, Метанет Аббаслы, Вюсал Муртузалиев, Эльман Рагимов, Рагим Рагимов, Вюсал Мустафаев, Мушфиг Мирзазаде, Вюсал Гаджигедир и Айтадж Рагимова.

Редактор дубляжа - Вугар Гусейнов, режиссёр - Ровшан Мамедли, звукооператор - Вюсал Абдулгасанов, звукорежиссер - Орхан Агаларов, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Эмиль Давудзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

(Автор: Джани Бабаева)

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