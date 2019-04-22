Любовь по-азербайджански отпетого бунтаря и отличницы - до и после… (ВИДЕО,ФОТО)

22 апреля 2019 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus в ТЦ Gənclik Mall прошёл показ американского фильма «После», с профессиональным азербайджанским дубляжом студии Cinemazadeh.

Фильм озвучили Самира Эфенди, Алихан Раджабов, Гюльнара Зулалова, Ниджат Алескеров, Рагим Рагимов, Вюсал Гаджи-Кадыр, Самир Алескеров, Шалала Шахваладгызы, Шахла Алигызы, Айтадж Мамедова и Эркин Эргин.

Редактор и перевод дубляжа - Вугар Гусейнов, режиссёр - Самир Алескеров, звукорежиссер -Орхан Агаларов, звукооператор - Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Алисаттар Кулиев, главный продюсер Джафар Ахундзаде.

«После» (англ. After) - американский мелодраматический фильм режиссёра Дженни Гейдж по одноимённому роману писательницы Анны Тодд. Главные роли в фильме исполнили Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин.

Сюжет: Судьба связывает совершенно разных людей – Тессу и Хардина. Тесса является ученицей-отличницей, никогда не нарушающей установленных обществом правил. Она всегда слушает родителей, почитает мнение взрослых и ведет себя максимально сдержанно. Хардин же выглядит отпетым бунтарем, не слушающим никого и ничего. Несмотря на кардинальные различия, Тессу всеми силами тянет к крутому парню. В этом вопросе она не слушает никого: ни бывшего молодого человека, ни учителей, ни родителей. Тессу интересует, что же случилось с Хардином, и почему он стал видеть мир в таком злобном ареоле. Более того, Тесса уверена, что сумеет кардинально изменить Хардина, уменьшить его злость на весь мир и воспитать в нем иной характер. Это знакомство разделит жизнь влюбленных на до и после…

(Автор: Вугар Иманов)

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