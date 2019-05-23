Самый популярный юмористический проект Украины начинает в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Самый популярный юмористический проект Украины начинает свою деятельность в Азербайджане. Официальное открытие Азербайджанской Лиги Смеха (Лiга Смiху) состоится 15 июня в 19:00 в Государственном академическом национальном драматическом театре в Баку, сообщает Trend Life.

"В фестивале примет участие 15 команд, 10 из которых будут отобраны звездными-тренерами и примут участие в сезоне. Среди наших звездных-тренеров актриса и танцовщица Оксана Расулова, актер Азер Бахшалиев, актер Самандар Рзаев. Так же у нас будет один джокер, который будет меняться на каждой игре", - сообщил Trend Life ведущий игр, капитан команды "Как по Маслу", руководитель Азербайджанской Лiга Смiху Джавид Шахбазбеков.

Отметим, что в шоу нет языкового и возрастного ограничения. Регистрацию может пройти любая команда или участник от 8 до 80 лет, и выступить на любом языке.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/liga-smekha/12194.

Телефон для справок: +994 51 997 10 27. Для регистрации в качестве участника:

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83-351480118773285/?eid=ARBaER2630yNUux_FsdWtGOwmX5INL1FwXoI58tl0tNq1Zu-s3jG4ODwdbBzQ8tCN6n4bH6fLncrkHuz&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001304706449&fref=tag

https://www.instagram.com/p/BxxaEA_AM1T/?igshid=14qoubjjza31&fbclid=IwAR3lRcf36-cF0ne5p_Gtw0RymtwNYtWg6cfyt3Yc5ubSlPqfUHdl4nWKqgE

Генеральный спонсор - торговая марка Final Oil, организационная поддержка - Главное Управление культуры города Баку. Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Лига Смеха (укр. Ліга Сміху) - украинское телевизионное юмористическое шоу, телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и т. д.) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д. Выступление команд оценивает жюри, которые по совместительству являются и тренерами этих команд. Команды, которые набирают одинаковое количество балов, соревнуются в специальном юмористическом батле, где за право выживание в проекте им нужно быть смешнее и ярче соперника.

(Автор: Вугар Иманов)

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