Азербайджанская Лига Смеха – смейся от души, улетай в Стамбул и выигрывай массу призов

30 мая 2019 15:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Самый популярный юмористический проект Украины Ліга Сміху начинает свою деятельность в Азербайджане. Официальное открытие Азербайджанской Лиги Смеха (Лiга Смiху) состоится 15 июня в 19:00 в Государственном академическом национальном драматическом театре в Баку, сообщает Trend Life.

"В фестивале примет участие 15 команд, 10 из которых будут отобраны звездными-тренерами, среди которых актриса и танцовщица Оксана Расулова, актер Азер Бахшалиев, актер Самандар Рзаев. Так же будет один джокер, который будет меняться на каждой игре", - отметил ведущий игр, капитан команды "Как по Маслу", руководитель Азербайджанской Лiга Смiху Джавид Шахбазбеков.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн https://iticket.az/ru/events/concerts/liga-smekha/12194.

Телефон для справок: +994 51 997 10 27.

Facebook: https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83-351480118773285/

İnstagram: www.instagram.com/p/BxxaEA_AM1T/?igshid=14qoubjjza31&fbclid=IwAR3lRcf36-cF0ne5p_Gtw0RymtwNYtWg6cfyt3Yc5ubSlPqfUHdl4nWKqgE

Генеральный спонсор - торговая марка Final Oil, организационная поддержка - Главное Управление культуры города Баку. Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

В честь открытия Азербайджанская Лига Смеха приготовила для зрителей массу сюрпризов. Для участия в лотерее необходимо купить билет и выиграть авиабилет в Стамбул (туда-обратно). Хотите выиграть призы от Азербайджанская Лiга Смiху? Для этого нужно сделать следующее поэтапно:

1) Поставить Like страничке «Как по Маслу»

2) Купить билет с iticket.az (Пригласительные не учувствуют)

3) Поставить в story билет и отметить страничку «Как по Маслу».

Победители будут определены во время концерта. Среди призов?

1) 15 бутылок масла Final Оil

2) 15 футболок и кепок от Final Oil

3) Проездная карта на 20 манат от Ekonom Taxi

4) Авиабилет в Стамбул

5) 2 пригласительных на следующий концерт Азербайджанская Лiга Смiху.

(Автор: Вугар Иманов)

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