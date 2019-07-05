Джейсону Стейтему круто ответили брат и сестра из Азербайджана! Знай наших! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Юные азербайджанские спортсмены, брат и сестра Туркан (каратистка) и Иса Абдулла (кикбоксер) повторили трюк всемирно известного британского актёра, мастера боевых искусств Джейсона Стейтема, который при помощи удара ногой с разворота отвинтил крышку у бутылки, сообщает Trend Life. Туркан и Иса - племянники режиссера Эльвина Абдуллы.

Этот трюк сделан в рамках нового флешмоба Bottle Cap Challenge в Instagram, задача участников которого – открутить крышку бутылки ударом ноги. В флешмобе уже приняли участие актер Джейсон Стейтем, боец Конор Макгрегор и певец Джон Мейер. Инициатором флешмоба стал чемпион мира по тхэквондо из Казахстана Фараби Давлечин, он бросил вызов Джейсону Стейтему и другим участникам. Эстафету уже приняли многие американские звёзды кино и спорта, в числе которых оказался Гай Ричи.

(Автор: Вугар Иманов)

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