Джейсону Стейтему круто ответили брат и сестра из Азербайджана! Знай наших! (ВИДЕО)

5 июля 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Юные азербайджанские спортсмены, брат и сестра Туркан (каратистка) и Иса Абдулла (кикбоксер) повторили трюк всемирно известного британского актёра, мастера боевых искусств Джейсона Стейтема, который при помощи удара ногой с разворота отвинтил крышку у бутылки, сообщает Trend Life. Туркан и Иса - племянники режиссера Эльвина Абдуллы.

Этот трюк сделан в рамках нового флешмоба Bottle Cap Challenge в Instagram, задача участников которого – открутить крышку бутылки ударом ноги. В флешмобе уже приняли участие актер Джейсон Стейтем, боец Конор Макгрегор и певец Джон Мейер. Инициатором флешмоба стал чемпион мира по тхэквондо из Казахстана Фараби Давлечин, он бросил вызов Джейсону Стейтему и другим участникам. Эстафету уже приняли многие американские звёзды кино и спорта, в числе которых оказался Гай Ричи.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Facebook и Instagram сообщили о решении проблем в работе сервисов
В мире 4 июля 05:00
Facebook сохраняет популярность на рынке соцмедиа Азербайджана
ИКТ 26 июня 15:09
Instagram устранил сбой в работе сервиса
В мире 14 июня 06:04
В работе Instagram произошел сбой
В мире 14 июня 03:11
Роскомнадзор направил запрос Instagram из-за сообщений об утечке данных
Россия 6 июня 22:24
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
В мире 3 июня 05:10
Лента новостей
Грузия назвала объемы прибыли от экспорта вина
Бизнес 13:11
ЦБА привлек на депозитном аукционе 150 миллионов манатов
Экономика 13:08
Переходный совет будет править Суданом три года и три месяца
Другие страны 13:07
Международная исламская корпорация планирует расширить операции в Азербайджане
Экономика 13:06
Товарная биржа Узбекистана опубликовала результаты торгов драгметаллов за июнь 2019
Бизнес 13:06
В субботу в Баку будет ветрено
Общество 13:03
Минтруда Азербайджана и ПРООН поддержат 550 инвалидов создать бизнес (ФОТО)
Общество 12:59
К 2020 году доля проблемных активов в Азербайджане сократится - S&P
Экономика 12:56
Вице-премьер: Обеспечение экологического баланса важная часть политики Азербайджана
Политика 12:53