Азербайджанцы призывают Европу к совершенству через философию Насими (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе посольства Азербайджана в Бельгии, в столице Европейского Союза - Брюсселе, Свободным Брюссельским Университетом и Парижским Институтом восточных языков и цивилизаций (ИНАЛКО) впервые был проведен научный коллоквиум «Имадеддин Насими и мировая литература», посвященный жизнедеятельности великого азербайджанского мыслителя и поэта XIV века, сообщил Trend Life профессор кафедры истории Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, культуролог Фуад Мамедов. Мероприятие было посвящено 650-летию великого поэта Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане.

В работе коллоквиума приняли участие известные европейские и азербайджанские ученые - профессора департамента литературы Свободного Брюссельского университета Филипп Хумбле и Арви Сепп, сотрудница Института востоковедения Национальной Академии наук Азербайджана, ведущий специалист по насимиведению, доктор философии по филологии Саадат Шихиева и преподаватель азербайджанского языка парижского ИНАЛКО, доктор наук по языкознанию Айгюн Эйюбова, а также представители дипмиссии, азербайджанские студенты-стажеры в Европарламенте. В библиотеку Свободного Брюссельского Университета была передана изданная Фондом Гейдара Алиева на английском языке книга «Имадеддин Насими». Айгюн Эйюбова также подарила участникам книгу о Насими на французском языке.

Посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров в своем выступлении раскрыл культурологическое значение социально-культурной и миротворческой политики Азербайджана, способствующей развитию и гармонизации культур и интересов народов стран Европы и Азии, росту взаимопонимания и международного сотрудничества во всем мире. Саадат Шихиева сделала интересный иллюстрированный доклад на тему: «Влияние Имадеддина Насими на мировую поэзию». C не менее интересной презентацией на тему: «Имадеддин Насими: Наследие во времени: величие, исследования, память» выступила Айгюн Эйюбова. Фуад Мамедов сделал доклад на тему: «Культурологический портрет Имадеддина Насими в зеркале мирового гуманизма».

Инновационный по своему содержанию и системному культурологическому анализу доклад Фуада Мамедова был увязан с философией жизни великого азербайджанского мыслителя и гуманиста, а также с современными проблемами культуры международных отношений, человеческого и глобального развития, с продуктивной социально-культурной политикой Азербайджана. В рамках доклада был освещен фрагмент, посвященного юбилею Насими, культурологического мастер-класса «Путь к совершенству», осуществляемого Фуадом Мамедовым в соответствии с проектом «Культурология и устойчивое развитие», в государственных структурах, вузах и неправительственных организациях Азербайджана и Турции, при поддержке Совета по государственной поддержке НПО при Президенте Азербайджана.

Состоялись встречи и беседы азербайджанских ученых о национальной и мировой культуре с послом Азербайджана в Бельгии Фуадом Искендеровым, с представителем Азербайджана в НАТО Гая Мамедовым и другими. Фуад Мамедов передал в посольство Азербайджана, издаваемый в Баку Международный культурологический журнал «Симург», коллективную юбилейную монографию, посвященную культуротворческой деятельности Ассоциации культуры Азербайджана «Симург», а также диски с презентацией культурологического мастер-класса «Путь к совершенству» и культурологическими монографиями Ассоциации, используемыми в вузах Азербайджана и других стран.

В интервью Trend Life Фуад Мамедов рассказал о своем культурологическом исследовании творчества Насими, а также поделился впечатлениями о коллоквиуме и проведенном мероприятии в целом.

- Фуад муаллим, как Вы оцениваете историческую личность Имадеддина Насими с точки зрения современной культурологической науки? В чем гуманитарная ценность его мировоззрения?

- Имадеддин Насими – безусловно яркая звезда на небосклоне мировой духовной культуры. Демонстрируя духовное родство с великими гуманистами Азии и Европы, для которых была характерна социальная обусловленность воспитания, он воплотил в себе высокую нравственность и мужество, стремление к самопознанию и самосовершенствованию, развитию человеческого достоинства и творческой деятельности.

Своей высокой умственной и нравственной культурой, широким кругозором и созидательной деятельностью Насими завоевал заслуженный авторитет на Ближнем Востоке. В его произведениях прослеживается стремление понимания бога не через страх, а через любовь и совесть, признание величия совершенной личности и значения ее культуротворческой жизнедеятельности для прогрессивного развития средневекового мусульманского общества. Инновационные идеи Насими о необходимости нравственного совершенствования человека и его интеллектуальное творчество оказали позитивное влияние на жителей Сирии и сопредельных мусульманских стран. Созвучные по своему ценностному содержанию с концепцией этической культуры Насиреддина Туси, они были направлены на культурологическое просвещение масс, преодоление невежества и меритократическое воспитание достойных людей в обществе.

-Как Вы можете охарактеризовать эпоху, в которую жил и творил великий Насими?

- Каждый ученый, мыслитель, поэт или писатель, в большей или меньшей мере, находится под влиянием духа и идеологических требований своего времени. Однако, некоторые из них, опираясь на разум и свободный интеллектуальный поиск, провозглашают нетривиальные идеи, опережающие свое время и создают творческие произведения, представляющие научную или гуманитарную ценность, становящиеся достоянием всего человечества. Одним из таких неординарных людей, идеи которых прошли испытание временем, является яркий представитель азербайджанской духовной культуры XIV века Имадеддин Насими.

Имадеддин Насими жил в то время, когда, находившееся в естественном противоречии с мышлением прогрессивных людей эпохи, феодальное общество все более секуляризировалось. Его развитие объективно требовало культурных нововведений и трансформаций в области идеологии и технологий человеческой жизнедеятельности, связанных с новыми возможностями, которые открывало образование, просвещение и прогресс науки. Наиболее образованные люди стремились изменить культуру феодального общества путем преодоления социального невежества, отказа от присущего ему догматизма и фанатизма, обыденного мышления, зависти и других негативных явлений жизни и стереотипов. Благодаря усилиям гуманистов постепенно не только умение, организованность и нравственность, но, прежде всего, научное знание и созидательная деятельность становились главной движущей силой развития культуры человека и общества. Происходило понимание того, что новые идеи и знания способствует прогрессивным социальным изменениям, отвечающим интересам человека и общества. На смену пассивному созерцанию постепенно приходило активное преобразование действительности, созидание окружающего мира, в основе которого лежала новая культура мышления.

- Как связаны идеи Насими с проблемами развития культуры, исследованием которых Вы занимаетесь как ученый-культуролог?

- История человечества убедительно свидетельствует о том, что культура – это знание и добро, способствующие развитию и благосостоянию людей, а невежество – зло и бедность. Мартин Лютер видел спасение человечества в вере, Федор Достоевский - в нравственной красоте. Но, в действительности, спасение – в духовной культуре, которая включает в себя не только такие ценности, как красота души и вера, но и просвещенный разум, познающий и преобразующий окружающий мир. Культурологический портрет великого Насими, рассматриваемый сквозь призму «формулы культурного человека», обнаруживает в себе такие присущие культурным людям качества, как – знание, умение, самостоятельность, ответственность, твердая воля, патриотизм, совесть, справедливость и вера.

Однако заметим, что в период жизни Насими такие сферы социальной жизни и деятельности, как наука и нравственность, в своей совокупности, составляющие «два крыла» духовной культуры, еще не стали предметом самостоятельного философского или рационального анализа. Понимание сущности культуры, как социального феномена, постепенно начинает формироваться лишь, начиная с XVII-XVIII веков, в эпоху Просвещения и Нового времени в Европе, способствовавших становлению науки как важнейшего социального института культуры. На этот же период приходится становление новых воззрений на сложную дуалистическую природу человека, с характерной для общества борьбой добра и зла, а также развитие культуры толерантности, как условия социальной гармонии.

Тем не менее, оценивая идею Насими о необходимости совершенствования человека, в своем выступлении на коллоквиуме я подчеркнул, что, рассматриваемая почти семь столетий назад как инструмент развития человеческой культуры, она не потеряла своей актуальности и в наши дни. Трудно переоценить международную значимость культурного развития общества, основанного на самопознании и самосовершенствовании личности, для осуществляемых сегодня ЮНЕСКО социально-культурных трансформаций в целях повышения эффективности управления устойчивым развитием во всем мире.

- Профессор, в чем научная новизна Вашего доклада? Ведь творчеству Имадеддина Насими было посвящено такое множество монографий и статей?

- Я впервые поставил перед собой инновационную задачу глубже изучить философию жизни и составить идейно-мировоззренческий портрет великого азербайджанского мыслителя и поэта, гуманиста Имадеддина Насими на основе системного культурологического анализа его личности. Для этого я ознакомился с 66 различными источниками, посвященными жизнедеятельности Насими. Именно системный подход, имеющий незаменимое значение для всестороннего исследования той или иной области человеческой жизнедеятельности, в контексте изучения истории, особенностей и достижений мирового гуманизма, открыл новые возможности получения наиболее глубокого и достоверного представления о самобытном интеллектуальном и нравственном вкладе Насими в духовную культуру человечества.

При этом я старался сделать главный акцент на гениальной идее Насими о необходимости совершенствования человека, созданного богом по своему образу и подобию и наделенного им божественными качествами. Ведь именно при помощи этих качеств человек строит и позитивно преобразует окружающий мир и самого себя, создавая вторую искусственную природу – культуру. А культура – это путь от хаоса к порядку, к развитию и благосостоянию, на котором открываются безграничные возможности для гармоничной и достойной жизни людей, становления и развития цивилизаций человечества. Однако, в отличие от цивилизации, в рамках которой, наряду с созидательными процессами развития культуры имеют место быть также и деструктивные процессы, основой культуры является гуманизм.

- Как Вы можете охарактеризовать гуманизм, как явление мировой культуры?

- Гуманизм является важнейшей составляющей духовной культуры, представляющей собой движущую силу развития цивилизации. Как форма мировоззрения, обусловленная потребностями развития человеческого общества, гуманизм прошел в своем развитии ряд сущностно-идеологических трансформаций. Первоначально в основе средневекового гуманизма лежал призыв к формированию общества высококультурных людей лишь за счет нравственного совершенствования человека. Такой поход был связан с критическим переосмыслением жизни, осуждением зла, жестокости, фанатизма, невежества, нетерпимости и других деструктивных человеческих качеств, ведущих к отчуждению, противостоянию, насилию, конфликтам и войнам. Отвергая прагматично-циничный макиавеллизм, гуманисты демонстрировали свою приверженность высоким нравственным принципам.

Однако постепенно на смену пассивному созерцанию и сверхъестественному видению окружающего человека мира, приходило понимание необходимости всестороннего развития человека и использования заложенных в нем потенциальных культурных качеств, человеколюбия, разума и свободного поиска истины в целях прогрессивного преобразования действительности и служения обществу. Все более связывая свободу человека со знанием, гуманисты стремились противопоставить пассивному созерцанию и потребительской позиции необразованных масс – активное социальное творчество интеллигенции на благо общества. Способности и дарования, знания и профессионализм, порядочность и патриотизм, заслуги перед обществом стали рассматриваться гуманистами в качестве важнейших ценностей духовной культуры человечества, индикаторами достойных людей. Эти качества расширяли возможности человека в преобразовании природы и прогрессивной трансформации окружавшей его социальной среды. Они способствовали самопознанию и саморазвитию личности, прогрессу творчества, обеспечивавшему сохранение и улучшение человеческой и социальной жизни, приносившему общественное признание творцам культуры.

- Какую роль сыграл европейский гуманизм в формировании духовной культуры человечества? Что Вы можете сказать о ценностях европейского гуманизма и наиболее известных гуманистах Европы?

- Формировавшийся в Италии в XIV-XV веках, в Эпоху европейского Возрождения, гуманизм ознаменовал постепенный переход от «сверхъестественного» видения реального мира - к построению «царства разума и свободного поиска», за счёт использования человеческих способностей и ресурсов. Такие выдающиеся гуманисты Европы, как Франческо Петрарка, Колюччо Салютати, Леонардо Бруни, Маттео Пальмиери, Марсилино Фичино, Иоганн Рейхлин, Эразм Роттердамский, Мишень Монтень и другие сыграли огромную роль в формировании многих поколений культурных людей во всем мире. Наряду с книгопечатанием, созданным Иоганном Гуттенбергом в XV веке, культурные инновации европейского гуманизма сыграли важную роль в развитии педагогики эпохи Возрождения, оказавшей большое влияние на прогресс духовной культуры в Европе.

Первым европейским гуманистом был флорентийский философ и поэт XIV века Франческо Петрарка (1304-1374). Он высоко ценил книги и значение интеллектуального труда, подчеркивал первостепенную ценность человека, важность его самопознания и нравственного самосовершенствования при помощи гуманитарных наук.

Петрарка впервые провозгласил необходимость достижения гармонии души и тела, воспитания благородства людей, определяемого их поведением и заслугами перед обществом, а также человеческого достоинства, обусловленного местом человека в иерархии божественных творений. Гуманисты этого периода видели основной смысл человеческой жизнедеятельности в использовании разума и воли для преобразования природных чувств - в добродетельность и благие дела, направленные на улучшение жизни общества, а также в совершенствовании этических правил поведения.

На рубеже XIV—XV веков на историческую сцену вышел «гражданский гуманизм», предполагающий воспитание людей в духе служения общему благу отечества, утверждение ценностей свободы, справедливости и правового равенства и поддерживающий республиканскую форму правления, как наиболее благоприятную для защиты интересов граждан и достижения их благополучия. Он был связан с именами Салютати Колюччо, Леонардо Бруни, Маттео Пальмиери и других гуманистов, поставивших в основу «гражданского гуманизма» соблюдение установленных обществом принципов этической и правовой культуры. В то же время, опираясь на этические концепции эпикурейства и стоицизма, часть гуманистов придерживалась принципа личного блага, способствовавшего формированию индивидуалистской культуры. Однако при этом делался акцент на необходимость выработки поведения, нацеленного на завоевание любви, уважения и доверия окружающих. Другая часть гуманистов считала приоритетным моральные критерии добродетели.

Основатель и глава флорентийской Платоновской академии, итальянский философ и гуманист XV века Марсилио Фичино (1433-1499) говорил о божественности человека, которая составляет достоинство человека и выражается в его бессмертии, о сопричастности человека ко всему созданному Богом. Ученый понимал возникновение мира как эманацию (истечение) Единого (бога) в мир, что приводило к пантеистической его трактовке. Эразм Роттердамский (1466-1536) связывал достоинства и ценность человека с его культурой, которая формировалась благодаря образованию, воспитанию и просвещению. Рассматривая человека как образ и подобие бога, он особо подчеркивал важность самопознания личности.

- Какие параллели в гуманистических концепциях Насими и гуманистов Запада и Востока Вам удалось выявить при помощи сравнительного культурологического анализа?

Высоко оценивавший человеческий разум, труд и достоинство, в идеале рассматривавший человека как подобного Богу, Насими был близок по мировоззрению к выдающимся гуманистам Европы, строившим свои антропоцентристские и пантеистические философские учения на признании универсальности и божественности человеческой природы. Эта философия жизни была тесно связана с гуманистической верой в божественные качества культурного человека, с его аксиологическим пониманием как соучастника божественных творений.

Сравнительный культурологический анализ показывает, что своим гуманистическим мировоззрением Насими предвосхитил взгляды одного из выдающихся мыслителей европейского Возрождения Шарля де Бовеля (1479-1567), считавшего, что «образованный и просвещённый, живущий интересами разума» человек отражает весь мир, и позитивно преобразует Вселенную. Вместе с тем, в его мировоззренческой позиции мы видим сходство идей с одним из основателей современной науки – Парацельсом (1493-1541), считавшим, что человек «производится Богом из «вытяжки» целого мира и несёт в себе образ Творца».

Имадеддин Насими разделял мировоззренческую философию хурруфизма. Гуманистический по своей сущности Хуруфизм содержавший идею богоявления в человеке (зухур), провозгласил человека высшей ценностью на земле, носителем вселенского и божественного начала. Для понимания философии жизни хуруфитов заметим, что их концепция была созвучна системе эманации (происхождения Вселенной от Божества) исмаилитов и «чистых братьев». Будучи носителями идей раннего гуманизма, «чистые братья», как и исмаилиты, ставили своей целью распространение философских и научных знаний с целью искоренения пороков современного им общества. «Братья чистоты» считали, что человек достигает подлинного счастья только через разум, познавший истину. Рассматривая ислам как средство регулирования общественной жизни непросвещенных людей, они считали, что скрытое знание (посвященных - Ф.М.) открывает истину и путь к постижению и умножению добра.

- Как давно стал распространяться гуманизм как форма культуры? Какое место он занимал среди религиозных и светских концепций мусульманского Востока?

Истоки человеческого гуманизма, способствовавшего развитию духовной культуры, своими корнями уходят в древний мир. С целью установления нравственности, мира и гармонии во взаимоотношениях между людьми, выдающийся китайский мыслитель и философ Конфуций (551-479 гг. до н.э.) предлагал следовать пяти основным добродетелям: «жэнь» (человечность, доброта или благоволение), «йи» (справделивость), «ли» (идеальное поведение), «жи» (мудрость), «хсинь» (верность). Отвергая идею бездеятельности и пассивности, конфуцианство видело путь к нравственному совершенству в работе человека над собой.

В условиях распространения античной философии и греческого образования, формирования интеллигенции и развития духовной культуры общества, человек становился основным объектом внимания представителей теоцентризма и антропоценризма, а критерием ценности явлений жизни все более признавался человеческий разум. Проявление гуманизма ценилось как априорное качество человека, а не поведение, мотивированное религиозными наказаниями и наградами.

В X - XI веках на мусульманском Востоке гуманизм присутствовал в философии зиндиков (вольнодумцев-безбожников) и дахритов (материалистов), которые не были ни последовательными атеистами, ни последовательными материалистами в современном смысле слова. Их представления строились на основе различных направлений мусульманских доктрин, гностических сект, зороастрийцев и манихеев. Вольнодумцы мусульманского средневековья утверждали, что человек способен самостийно творить добро и избегать зла. Внутренней силой, лежащей в основе такой нравственной позиции, они считали человечность («инсанийя»), являющуюся особым свойством высокоразвитого ума и человеческой доброты.

Известный арабский «философ вопрошания» Абу Хайян ат-Таухиди (923-1024) подчеркивал, что гуманисты мотивированы не страхом божественного наказания или вознаграждения, а человечностью - внутренней силой, являющейся особым свойством высокоразвитого ума, внутренней нравственной потребностью в благих действиях, проявлении порядочности и милосердия. Представитель рационалистического мировоззрения в мусульманском мире, известный гуманист Аль-Маарри (973-1057), отличавшийся независимостью суждений, придерживался принципов приоритетности разума и социальной справедливости. Он признавал за человеком право свободного выбора и ответственность за свои поступки, призывая к стяжанию личного благочестия воздержанием от совершения зла.

В XI веке также получило развитие оппозиционное направление суфизма, толковавшее нормы ислама в духе мистического пантеизма, осуждавшее имущественное неравенство и ханжество некоторых священнослужителей. Однако, в отличие от философов, апеллирующих к разуму, у суфиев поиск истины и понимание окружающего мира основывались на любви. Представителями этого направления были такие классики суфизма как Джалаладдин Руми, Нуриддин Джами, Саади Ширази и Хафиз Ширази.

Благодаря развитию идей гуманизма в мусульманском обществе формировалось новое этическое мировоззрение - универсализм, предполагавший культуру солидарности и гармонии с окружающим миром, путем познания законов мирового развития. На основе общности интеллектуальных интересов происходило духовное сближение мусульман и иудеев, христиан и даже атеистов со всех концов мусульманского мира.

- Как воспринимались гуманизм и наука - религией и властью на средневековом Востоке и Западе? Какое место занимает идея величия человека Насими в контексте светского гуманизма эпохи феодализма?

- К сожалению, начиная с IX века, развитие науки на мусульманском Востоке было ограничено религией и религиозной политикой государства. Наука рассматривалась как инакомыслие, критиковалась, преследовалась, и была объявлена вне закона, а преподавание рационалистических наук в медресе было запрещено. Это, в первую очередь, относится к таким, считавшимся еретическими, учениям, как восточный перипатетизм, исмаилизм, карматизм, зиндикизм, дархизм, зерванизм и другие, не пренебрегавшим учениями гностиков, манихейцев и зороастрийцев, и видевшие основу мира в сущности бесконечной материи и времени. Даже такие выдающиеся ученые Востока, как Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд и другие, творчески развивавшие научное наследие Аристотеля и Платона, обвинялись в ереси и безбожии и испытывали определенные трудности и ограничения, что в целом послужило отставанию рацио­налистической науки в мусульманских странах от западных стран на длительный период.

Нетерпимость к инакомыслию, невежество, догматизм и фанатизм, связанные с недостаточностью знаний, образования и просвещения людей, были характерны и для средневековой Европы. Достаточно вспомнить, что в результате непонимания и проявления нетерпимости к умнейшим представителям человечества со стороны консервативных средневековых религиозных деятелей, такие прогрессивные мыслители и ученые, как Роджер Бекон, Данте Алигьери, Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей и многие другие были либо подвергнуты мучительной казни, либо лишению свободы и страданиям.

Тем не менее, начиная с XIV века, как в Европе, так и на мусульманском Востоке, в противовес теологии, все более распространялось рационалистическое мышление, продолжавшее аверроистские традиции XIII в. Надрелигиозное мировоззрение, понимавшее религию как совесть человека, выступало в роли важного ресурса развития гуманизма, высокой нравственности и общечеловеческих ценностей, способствовавших росту взаимопонимания, солидарности и сотрудничества людей в целях безопасной жизни и устойчивого развития. Прогрессивные учения о превосходстве разума над верой, о вечности интеллекта, о возможности бесконечного расширения человеческих знаний содержали в себе идеи светского гуманизма - величия, достоинства и самостийности человека, безграничных возможностей его совершенствования и развития. В этих исторических условиях Имадеддин Насими одним из первых на мусульманском Востоке провозгласил идею величия человека.

- В чем сущность гуманистической эпохи Возрождения в Европе и какая связь существует между гуманизмом Востока и Запада? Каковы были представления о ценности личности в этот период мировой истории?

- Самобытный средневековый гуманизм мусульманской культуры, утверждавший превосходство разума над верой и критиковавший теологические концепции, оказал влияние на европейскую культуру периода Средневековья, Возрождения и Нового времени. Родиной европейского гуманизма по праву считается средневековая Италия. В городской культуре этой страны происходил интенсивный культурогенез, способствующий трансформации мировоззрения и образа жизни людей, связанной с разнообразием социальной жизни большого числа городов, развитием мануфактуры и банковского дела, книгопечатания и учреждений образования. Культурологическая сущность эпохи Возрождения в Европе состояла в новом видении «неба» и «земли», новом понимании человека и его достоинства. Это понимание способствовало формированию основ гуманистической культуры, в которой знание отождествлялось с добродетелью и должно было служить гармонии интересов человека и общества.

Размышляя о смысле жизни, гуманисты эпохи Возрождения поставили в центр своего внимания человека, созданного по «образу Божьему», считая его высшим предназначением - творение окружающего мира, а критерием ценности личности - не его наследственную знатность и богатство, а личные достижения. Формирование гуманистической культуры, обусловленное потребностями человеческого развития, открывало новые, неограниченные возможности для познания и преобразования природы, самого человека и общества. В процессе культурного развития постепенно происходило понимание того, что приобретенная знатность, обусловленная заслугами человека в развитии общества и улучшении жизни людей, выше и важнее, чем знатность, унаследованная от предков, которую, при неправедной и бесполезной жизни, можно было и «потерять». Это понимание стимулировало творческую деятельность наиболее способных и одаренных представителей интеллигенции из различных сословий, направленную на критический анализ установлений прошлого и прогрессивные изменения жизни.

- Чем характерен постгуманистический период развития человечества и как он связан с гуманистическими ценностями совершенствования человека, провозглашенными Насими еще в XIV веке?

- В процессе эволюционного развития человечества, к концу эпохи гуманизма, на рубеже XVI и XVII веков, был сделан акцент на культурное совершенствование человека за счет его неограниченных внутренних ресурсов. Это был культурологический путь развития интеллектуальной и нравственной культуры людей, основанной на развитии науки, образования и воспитания, формировании высоких принципов социальной этики и гармонии человеческих отношений. Он предполагал не только формирование высокой культуры личности, включающей знания, умения, организованность и нравственность, но и активную созидательную деятельность интеллигенции, открывающую путь к росту благосостоянию людей и новые возможности их развития.

Начиная с XIX века, и в последующий период истории, культурный человек стал рассматриваться как главная ценность, цель и смысл жизни. И, хотя со времени преждевременно и несправедливо оборвавшейся жизни Имадеддина Насими прошло несколько столетий, его творчество, гуманистические идеи «совершенного человека» и нравственная позиция, вписавшие одну из ярких страниц в историю мирового гуманизма, оставили глубокий след в азербайджанской и мировой духовной культуре.

Мученик свободомыслия и великих идей, ставший жертвой средневековой нетерпимости к инакомыслию и новаторскому мировоззрению, Имадеддин Насими остался в памяти человечества как символ гуманизма, разума и мужества, непоколебимой воли и верности своим убеждениям. Имя Насими стало бессмертным потому, мастерски выражая прогрессивные идеи на языке высокого поэтического искусства, в условиях религиозного фанатизма и догматизма периода феодализма, он образно отразил в своих произведениях веру в могущество и созидательные силы человека. Его творчество можно рассматривать как связующий мост между наследием восточных гуманистов IX-XIV веков, таких как Омар Хайям, Низами Гнджеви, Ибн Рушд, - с одной стороны, и европейских гуманистов XV-XVII веков, таких как Матео Пальмиери, Марсилио Фичино, Иоган Рейхлин, Эразм Роттердамский и Мишель Монтень, - с другой, сыгравших неоценимую роль в развитии духовной культуры человечества.

- Фуад муаллим, к каким выводам Вы пришли в результате проведенного Вами системного культурологического анализа?

-Во-первых – это подтверждение закономерности, согласно которой в основе развития мировой культуры лежит не только спонтанная трансформация или мутация, обусловленная собственным опытом, но, пожалуй, в большей мере, культурный обмен в форме стимулированной трансформации прогрессивных мыслей, идей, технологий, культурных эталонов, а также прямое заимствование достижений человечества. Наряду с идеологией хуруфизма и суфизма, учениями исмаилитов и «чистых братьев», на мировоззрение Насими не могли не оказать влияния такие выдающиеся поэты Востока и Запада, как Омар Хайям (около 1048 - после 1122) и Низами Гянджеви (1141-1209), Франческа Петрарка, Колюччо Салютати, Леонардо Бруно и другие известные гуманисты, творчество которых проникнуто прогрессивными идеями своего времени.

В основе мировоззренческой позиции хорошо образованного Насими, можно также видеть влияние и философии Несторианства, и концепции «двойственной истины» символа вольнодумства Ибн Рушда, и мировоззрения одного из основателей западноевропейского аверроизма Сигера Брабантского, и социологической теории гуманиста Ибн-Халдуна. По-видимому, наибольшее влияние на поэта оказало, господствовавшее в то время среди интеллектуалов, основанное на греческой философии, свободомыслие аверроизма, впоследствии способствовавшее появлению материализма XVIII века. По сути дела философия Ибн Рушда, как и гуманизм Низами и Петрарки, выступал против господствовавшей феодальной идеологии, за освобождение человека от оков средневекового миропонимания и мироощущения.

Во-вторых, изучение истории жизни и деятельности Насими приводит к убеждению в том, что истинным критерием ценности человека является не национальность, не религия, не социальное происхождение, не место рождения, не место проживания и даже не профессия, а его интеллектуальная и нравственная культура, а также результаты деятельности, обусловленные гуманизмом, профессионализмом и патриотизмом. В то же время становится очевидным, что, независимо от национальности, страны и религии, гуманистическое служение интелли­генции развитию культуры способствует формированию культурной идентичности и «духовного родства» между представителями разных наций и религий, представляющих большую ценность для сохранения и развития культуры мира во всем мире.

Высокая мировоззренческая и культурологическая ценность философии гуманизма великого Имадеддина Насими и сегодня сохраняет свое непреходящее национальное и международное значение. Ее переосмысление открывает новые возможности для расширения и углубления процессов формирования международной культурной идентичности, взаимопонимания, солидарности и сотрудничества народов и государств в целях устойчивого развития в условиях глобализации.

- Как связан Международный научный коллоквиум в Бельгии, посвященный Насими, с международной политикой Азербайджана?

- Внешняя государственная культурная политика Азербайджана нацелена на развитие диалога культур и цивилизаций со странами мира, на гуманитарное сотрудничество с народами Европы и Азии в целях устойчивого развития планеты. Деятельность руководства нашей страны в этом направлении имеет стратегическое значение для развития культуры мира и гуманитарной безопасности человечества, преодоления деструктивных процессов техногенной цивилизации в условиях внешних вызовов и неопределенностей. Известную работу в этом миротворческом направлении ведут наши дипмиссии в зарубежных странах, в том числе посольство Азербайджана в Бельгии. Но такой научный коллоквиум – это хороший прецедент, который следовало бы по-достоинству оценить и помочь посольству расширить работу, направленную на многостороннее культурологическое сотрудничество со странами Европы и Азии, отвечающее нашим национальным интересам.

- Каковы Ваши впечатления о мероприятиях, связанных с коллоквиумом?

- В период работы коллоквиума в Брюсселе (в Брюссельском музее музыкальных инструментов), Ватерлоо в концертном зале муниципалитета) и Аббатстве святого Бавона состоялись замечательные концерты азербайджанской национальной музыки под руководством народного артиста Азербайджана Мансума Ибрагимова. Концерты были посвящены 25-летию дипломатических отношений Азербайджана с ЮНЕСКО. В концертах приняли участие Посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров, представитель Азербайджана в НАТО Гая Мамедов, работники посольства Азербайджана в Брюсселе и их семьи, руководители зарубежных посольств, аккредитованных в Бельгии, представители азербайджанской диаспоры в Брюсселе, а также жители Брюсселя и его пригородов.

Хотелось бы отметить замечательную архитектуру и красоту территории нашего посольства в Брюсселе, высокую общую и управленческую культуру, слаженность и командный дух его коллектива. Не могут оставить человека равнодушным недавно построенное здание посольства, его внутренний двор, дизайн помещений, отражающий национальную культуру. Все здесь поражает красотой, порядком и гармонией, отражающей тонкий вкус и приверженность высокой эстетике и культуре человеческих отношений, во многом зависящих от культуры и достоинства коллектива, его философии жизни, системы ценностей и культурного кредо.

Особое внимание привлекает расположенный в центре двора живой символ азербайджанской государственности - зеленый газон с восьмиконечной звездой из красиво декорированных красных гвоздик на фоне вековых деревьев…

Как специалист в области культуры государственного управления не могу не отметить, основанную на научных принципах, высокую культуру управления персоналом в нашем посольстве. Профессионализм и этика, инновационная деятельность, мотивация и производственная культура коллектива, умелое использование духовной культуры как «мягкой силы», обеспечивают высокую производительность труда посольства, выполнение задач, отвечающих национальным интересам Азербайджана. Считаю, что наше посольство в Брюсселе достойно представляет высокую культуру азербайджанского народа и культуру государственности Азербайджанской Республики в столице Европейского Союза.

- Понравилась ли Вам столица Европейского Союза?

- Безусловно. Брюссель - очень красивый, урбанизированный и зеленый город. Здесь удивительно чистый воздух, не чувствуется городской суеты. В городе и стране удивительным образом сочетается прекрасная фламандская и валлонская архитектура. Особенно поражает своей необыкновенной красотой дворцовая площадь Брюсселя, триумфальная арка и город Гент, с его каналами, красивейшими зданиями и замками. Мы также побывали в исторически известном городке Ватерлоо, где установлен памятник знаменитой карабахской поэтессе Хуршидбану Натаван, посетили средневековое аббатство Святого Бавона, в стенах которого, затаив дыхание прослушали концерт азербайджанской музыки, отдохнули в лесопарке «Буа де Камбр»…Даже не верится, что я впервые побывал в Брюсселе 48 лет назад, когда находился в туристической поездке во Франции, Бельгии. Голландии и Люксембурге. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность посольству Азербайджана в Бельгии, поблагодарить весь коллектив за оказанный нам теплый, радушный прием.

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