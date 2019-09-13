Осенний восход над Бакинской бухтой – красота неимоверная (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Да, я мечтатель! И я горжусь этим, ибо именно благодаря своей мечтательности я могу найти дорогу в полной темноте, а затем увидеть рассвет раньше, чем все остальное человечество. Оскар Уайльд

Ночь не может длиться вечно... Какой бы бесконечной она ни казалась, какой бы тёмной ни была, за ней всегда следует рассвет нового дня. А что может быть прекраснее доброго солнечного утра? Когда пробуждаешься от первых лучиков яркого солнца и наблюдаешь эту прекрасную картину рассвет, восход солнца. Рассвет – это пробуждение людей и природы, начало нового дня, который наполнен бодростью, энергией и оптимизмом. Когда лучи солнца пробиваются сквозь деревья и дома, с каждой минутой проблески становятся все ярче и ярче, солнце поднимается все выше и выше, озаряя окружающее пространство.

Человек все время ищет счастье, а оно ведь кроется в простых вещах и находится так близко. Жить в гармонии с природой, разве это не счастье? Встречать рассвет — разве это не прекрасно? Кто хоть раз в своей жизни наблюдал восход солнца на рассвете, навсегда запомнит эти радостные, похожие на сказку мгновения. И чем не повод взяться за кисть и мольберт или расчехлить свой фотоаппарат и сделать самые красивые фотографии. Итак, давайте полюбуемся этим волшебством природы – восходом солнца над Каспийским морем, который был снят с территории Бакинского бульвара.

(Автор: Вугар Иманов. Видео и фото: Эльмир Багиров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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