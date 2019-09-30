Азербайджанская Лига Смеха – на пути к полуфиналу. Мы создали Лигу мечты для любого юмориста

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская Лига Смеха продолжает свою дорогу. 15 июня 2019 года в Баку состоялось официальное открытие Азербайджанской Лиги Смеха. В результате отборочного тура, каждый звездный тренер выбрал две команды. 17-18 октября в 19:30 при главном спонсорстве Final и поддержке Главного управления культуры города Баку, 10 команд и 5 тренеров будут бороться за четыре места в полуфинале, который пройдёт в Государственном театре юного зрителя, сообщает Trend Life.

C 2019 года Азербайджан на проекте представляет команда "Как по маслу". На сегодняшний день это единственная команда, представляющая страну в международном юмористическом шоу. Шоу "Азербайджанская Лига Смеха" транслируется более чем 56-тью телевизионными каналами и в 25-ти странах, а также по каналу КATV 1 и Netflix.

Руководитель и ведущий Азербайджанской Лиги Смеха Джавид Шахбазбеков: "Когда появилась идея сыграть в Лигy Смеха, нам до конца никто не верил, только благодаря поддержкe торговой марки “Final” команда смогла сделать свои первые шаги, осуществить свои идеи и попасть в телевизионный эфир. Благодаря всесторонней поддержке “Final Oil” появилась Лига Смеха Азербайджан, для ребят появились отличные условия творить, нет принудительных продаж билетов, абсолютная свобода, мы создали Лигу мечты для любого юмориста! Приходите на Лигу Смеха и все будет "Как По Маслу"! Азербайджанская Лига Смеха - образец здорового веселого юмора!"

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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