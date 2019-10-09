Баку был шокирован моим видом - Рольф Бухгольц, самый пирсингованный человек в мире (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Баку посетил один из самых удивительных людей планеты – программист Рольф Бухгольц из Германии - самый пирсингованный человек в мире, имя которого внесено в Книгу рекордов Гиннеса. На протяжении нескольких дней он побывал в различных местах столицы Азербайджана, активно делился впечатлениями в соцсетях, было множество селфи жителей и гостей Баку с креативным туристом, сообщает Trend Life.

Рольф оказался очень милым и даже немного стеснительным с обаятельной улыбкой и хорошими манерами, несмотря на свою агрессивную внешность и "демонический" образ.

"Баку был шокирован моим видом, а впрочем, я уже привык к этому (смеется). Я побывал во многих странах мира и первоначальная реакция у всех одна (смеется). Несколько лет назад меня даже не пустили в Дубай, приняв за колдуна, практикующего черную магию. Главное, Баку мне очень понравился – здесь все очень красиво, древняя и современная архитектура, особенно восхищен Ичери Шехер, теплая погода и море, замечательная кухня и дружелюбные люди. Много узнал интересного о вашей прекрасной стране, в том числе, и о моих земляках. Например, немецкие военнопленные принимали участие в возведении Дома Правительства в Баку, а также в строительстве города Мингячевир. А еще, 200 лет назад из Германии в Азербайджан по религиозным причинам было переселено множество немецких семей, и появились поселения Еленендорф и Анненфельд (ред. ныне это города Гёйгёль и Шамкир). Благодаря дружелюбию и толерантности азербайджанцев немцам удалось быстро освоиться на новой земле. Азербайджан очень красивая и культурная страна!", - поделился с Trend Life впечатлениями Рольф Бухгольц.

Взгляды окружающих Рольф притягивает к себе с силой сверхмощного магнита – лицо его буквально увешано "железяками". Он увлекся этим в 40-летнем возрасте и ныне тело 59-летнего немца все покрыто татуировками и пирсингом, белки глаз вычерненные, а на голове - импланты, которые имитируют рожки. 453 самых разнообразных шипов и колец, 94 прокола вокруг губ, 25 проколов в бровях, 8 в носу и 278 в нижней части живота! Конечно, Рольф вызывает разные эмоции – от шокирующих до отвращения, от восхищения до ненависти. Людям, которые называют мужчину странным или уродливым, Рольф отвечает просто: "Каждый может делать то, что хочет и любит, ведь все мы свободные люди! На самом деле я думаю, что никому не должны нравиться мои тату и пирсинг". Кстати, в дальнейшем подумывает обзавестись еще и хвостом и выточить себе клыки.

(Автор: Вугар Иманов)

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