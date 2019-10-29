В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)

29 октября 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Учеными давно доказано, что смех продлевает жизнь человека. На сегодняшний день установлено полезное влияние улыбки и смеха на человеческий организм. Оказывается, что у человека во время веселья усиливается приток крови, и клетки мозга получают большее количество кислорода. За счет этого происходит процесс, который улучшает кровообращение, устраняет усталость и вырабатывается эндорфин – гормон радости и счастья.

Вообщем, вот такими стали два полуфинальных вечера первого Азербайджанской Лиги Смеха, которые прошли в Государственном театре юного зрителя. 10 команд и 5 тренеров боролись за четыре места в финале. На открытии вечера руководитель и ведущий Азербайджанской Лиги Смеха Джавид Шахбазбеков призвал зрителей поддержать юные таланты своими аплодисментами. Впрочем, зрителей не надо было уговаривать – все были всецело поглощены жаркими баталиями и встречали команды и наставников своими овациями. Среди гостей были и член легендарной команды КВН "Парни из Баку" заслуженный артист Таир Иманов, Азер Мамедзаде и Яна Никитина. Джавид Шахбазбеков также вручил подарочный авиа-билет одному из зрителей, который разыгрывался на открытии сезона 15 июня.

Азербайджанская Лига Смеха действует по правилам Украинской Лиги Смеха (Ліга Сміху) – телевизионного юмористического шоу и игр, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и т. д.) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д. Команды соревнуются в мастерстве рассмешить публику и жюри любой ценой. В этой битве все средства хороши, кроме скучных и несмешных: остроумные и актуальные шутки, забавные скетчи, буффонада, розыгрыши и пародии. Выступления команд оценивают жюри. Члены жюри становятся также играющими тренерами команд, которые ведут своих подопечных к победе.

В полуфинальных баталиях приняли участие команды: Алекбера Алиева - "Карл Марксын кругу" и "Шехер ушаглары", Оксаны Расуловой – "Парк Наримановского периода" и "Недже лазымды", Азера Бахшалиева – "Кирпи" и "Жигу Жигуле", DJ Chinа – "Джек Лондон" и "Трио Троя", Самандара Рзаева "Сильвестр в столовой" и "Генджлик". Жюри оценивает выступление команды вставанием. Каждое вставание – 1 балл. Максимально команда может получить 4 балла, так как свою команду тренер не оценивает.

И если в первый день финалистами стали команды "Карл Марксын кругу" и "Кирпи", то во второй день "по доброте душевной" жюри - все пять команд набрали одинаковое балов. Поэтому пришлось играть в баттл, который выявил очередных финалистов "Шехер ушаглары" и "Сильвестр в столовой". Таким образом, в финале за звание чемпиона первого сезона Азербайджанкой Лиги Смеха будут бороться - "Карл Марксын кругу", "Шехер ушаглары" и Алекбер Алиев, "Кирпи" и Азер Бахшалиев, "Сильвестер в столовой" и Самандар Рзаев. Финал пройдет в декабре и ожидает множество интересных выступлений.

Проект реализуется при главном спонсорстве марки "Final" и поддержке Главного управления культуры города Баку.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Нариман Исмайлов)

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  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
  • В Азербайджане идет проект, который продлевает жизнь. Определились финалисты! (ФОТО)
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