Он в совершенстве владеет 25-ю языками. Книга Эмина Гулу вызвала интерес в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Книга Эмина Гулу “20 Günde İngilizce” (Как выучить английский за 20 дней) вызвала интерес на XXXVIII Международной книжной выставке в Стамбуле (Uluslararası İstanbul Kitap Fuar, International Istanbul Book Fair), организованной TÜYAP с 2 по 10 ноября, сообщил Trend Life автор издания.

Интересно, что 42-летний Эмин Гулу – выпускник Азербайджанского государственного экономического университета владеет в совершенстве 25-ю языками, а также является режиссером картины "Dönərçi". Переводческой деятельностью занимается с 2001 года. Является автором сборников “Növbəti insan” и “Poilqlotun əl kitab”.

"Изучение английского - необходимость в наше время. На этом языке говорят почти полтора миллиарда человек, а для 400 миллионов он является родным. Но не у всех есть возможность уделять много времени изучению языка. В интернете есть масса методик, которые обещают помочь быстро выучить английский, написано много книг с их подробными пояснениями. Моя книга предлагает оптимальный и эффективный вариант изучения английского языка. Поэтому это заинтересовало гостей выставки и турецкие СМИ", - отметил Эмин Гулу.

Программа ярмарки İstanbul Kitap Fuarı традиционно насыщенна встречами и беседами с писателями, поэтами, издателями, лекциями ученых и общественных деятелей, презентациями эксклюзивных книг, панельными дискуссиями с приглашенными специалистами со всего мира, мастерскими и воркшопами как для детей, так и для взрослых. В этом году приняло участие около 600 издательств, полиграфических предприятий, книжных домов и других структур из более тридцати стран.

(Автор: Вугар Иманов)

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