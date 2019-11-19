Названы участники второго сезона Азербайджанской телевизионной лиги КВН

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская телевизионная лига КВН начинает свой второй сезон, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

Первая игра пройдет 19 декабря в 19.00 на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

"Это уже второй сезон Азербайджанской лиги КВН, который мы делаем на нашем родном языке. Первый сезон был экспериментальным и прошел очень удачно. В этот раз команд становится больше - в сезоне участвуют самые известные университеты. Мы подготовились к новому сезону намного лучше!", - отметил директор лиги Гусейнали Шахвердиев.

За победу в сезоне будут бороться команды – Yeddi Gözəl (Бакинская музыкальной академия), Genezis (Азербайджанский технический университет), Baksovet Uşaqları (Азербайджанский государственный экономический университет), Fəhlələr (Бакинский инженерный университет), PaparAzii (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), All Inclusive (Азербайджанский университет туризма), а также новички, среди которых Park Cinema из кинотеатра Park Cinema, ASAN из ASAN xidmət, Bir Show из организации Bir Könüllü и команды Ağcaqanad, Ən Salamat, Bakılılar.

Организатор - Азербайджанский Клуб веселых и находчивых. Партнеры - Министерство культуры, Министерство молодёжи и спорта, Фонд молодёжи, Союз студенческих молодёжных организаций Азербайджана, Park Cinema.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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