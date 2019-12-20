Как азербайджанский менталист шокировал на английском языке румынскую певицу (ВИДЕО)

20 декабря 2019 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Киноактер Руслан Сабирли и первый менталист Азербайджана продолжает удивлять зрителей своими уникальными возможностями человеческого мозга, сообщает Trend Life.

Очередной "жертвой" стала популярная румынская певица Seya, которая стала гостем утренней передачи Xazar TV "Şən bazar". А как это произошло – смотрите видео ниже.

Руслан Сабирли ведет в социальных сетях передачу, посвященную ментализму. Ранее в рандеву с менталистом побывали танцовщица Оксана Расулова, дизайнер Гюльнара Халилова, победитель "Евровидения" Эльдар Гасымов, певица и телеведущая Роза Зергерли.

Ментализм (от англ. mental - умственный, мыслительный) в широком смысле означает направление деятельности человека, связанное с развитием уникальных способностей восприятия и анализа информации. Эти способности позволяют менталисту предугадывать события, читать мысли, влиять на поведение людей, демонстрировать необычные способности памяти, интуиции, экстрасенсорного восприятия.

(Автор: Вугар Иманов)

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