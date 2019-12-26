Актеры сериала "Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" спрячутся в Баку от босса

26 декабря 2019 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Баку прибывают известные турецкие актеры Озан Акбаба, Мустафа Устюндаг, Эмир Бендерлиоглу, Джерен Бендерлиоглу, Хакан Карсак, Севинч Гюршен Кыратлы, Севил Акы, Омер Курт, Тевфик Эрман Кутлу, сообщили Trend Life в Киноцентре "Низами".

Отметим, что многие актеры хорошо знакомы бакинскому зрителю по сериалу "Eskiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" (Мафия не может править миром).

Приезд актеров связан с участием в Баку в гала-вечере турецкого фильма "Aman reis duymasın" (Лишь бы босс не узнал), в котором они заняты. Вместе с актерами в Баку приедет режиссер киноленты Онур Тано. Мероприятие пройдет при организационной поддержке Аf Media.

"Aman reis duymasın" - это история о злоключениях героев фильма в маленьком поместье, куда они приехали отдохнуть. Но самая большая проблема героев в том, чтобы о происходящих событиях не узнал их босс…

(Автор: Джани Бабаева)

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