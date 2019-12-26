Финал Азербайджанской Лиги Смеха – неожиданный чемпион, скандал, годовщина свадьбы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел финал первого сезона Азербайджанской Лиги Смеха, сообщает Trend Life.

Благодаря трудолюбию и устремлённости творческого коллектива первый сезон удался на славу! На открытии вечера руководитель Азербайджанской Лиги Смеха, руководитель и капитан команды "Как по маслу", член Союза писателей Азербайджана Джавид Шахбазбеков приветствовал гостей и участников финала, рассказав об успехах этого года.

"Когда появилась идея сыграть в Лигy Смеха, мало кто верил в нас, но, благодаря поддержке торговой марки Final Oil и Главного Управления культуры города Баку, команда "Как по маслу" смогла сделать свои первые шаги и добиться успехов. Мы приняли участие в юмористическом шоу Лига Смеха (укр. Ліга Сміху), которое шло в эфире самого рейтингового телеканала Украины 1+1. Из 213 команд вышли в число 21 лучших, приняли участие в гала-концерте. И хотя не смогли выйти в четвертьфинал, но получили Кубок за лучший номер сезона Лиги смеха – 2019, а затем стали победителями Израильской Лиги Смеха. Более того, наш артист Самандар Рзаев в составе Сборной шоу-бизнеса стал обладателем Кубка Президента Украины, учрежденным Украинской Ліга Сміху. В новом сезоне нашу команду ждут новые вызовы, и мы будем стремиться завоевать Украинскую Лигу Смеха. Будет очень трудно, но нет ничего невозможного! В новом сезоне будет также открыта Юниор-лига Азербайджанской Лиги Смеха", - сказал Джавид Шахбазбеков.

В июне состоялось официальное открытие Азербайджанской Лиги Смеха, был представлен официальный гимн и снят клип. В фестивале приняли участие 15 команд, 10 из которых между собой распределили звездные тренеры проекта – актеры Алекбер Алиев, Самандар Рзаев, Азер Бахшалиев, Оксана Расулова и DJ Chinа (Чингиз Мустафаев).

Азербайджанская Лига Смеха действует по правилам Украинской Лиги Смеха (Ліга Сміху) – телевизионного юмористического шоу и игр, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и т. д.) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д. Жюри оценивает выступление команды вставанием. Каждое вставание – 1 балл. Максимально команда может получить 4 балла, так как свою команду тренер не оценивает. Члены жюри становятся также играющими тренерами команд, которые ведут своих подопечных к победе.

После отборочных туров и полуфинала за звание чемпиона первого сезона Азербайджанкой Лиги Смеха боролись команды - "Карл Марксын кругу", "Шехер ушаглары" и Алекбер Алиев (актер Театра КВН "Планета Парни из Баку), "Кирпи" и Азер Бахшалиев ("агсаккал" из юмористического проекта "Бозбаш пикчерс"), "Сильвестер в столовой" и Самандар Рзаев (юморист, актер команды "Как по маслу"). Команды танцовщицы Оксаны Расуловой и DJ Chinа не смогли выйти в финал.

Специальным гостем вечера в составе жюри стал член легендарной команды КВН "Парни из Баку", руководитель Театра КВН "Планета Парни из Баку", заслуженный артист Таир Иманов.

В финальной игре был сыграно три конкурса – "Полотно", "Обратная разминка" и "Музыкальный конкурс".

Команды очень старались показать, что они и есть самые лучшие, должны стать чемпионами первого сезона Азербайджанской Лиги Смеха. Не обошлось и без оказий...

В первом конкурсе "Полотно" все члены жюри стали на выступление "Сильвестер в столовой" и Самандара Рзаева, и самых юных участников - "Кирпи" и Азера Бахшалиева, в которой были дети 9-10 лет (в большей степени, чтобы поддержать детей. Хотя, в финале надо быть более строже и объективнее). Вообще, мало кто верил, что детская команда выйдет в финал в борьбе с более взрослыми командами. Но они это заслужили по праву!

Команды Алекбера Алиева "Карл Марксын кругу" и "Шехер ушаглары" не набрали максимального количества балов, и во многом "благодаря" самому тренеру. Дело в том, что Алекбер Алиев, бесспорно потрясающий актер, в номерах играл роль "первой скрипки", хотя должен был дать большее поле деятельности для самих участников. Эту мысль также отметили члены жюри. Более того, произошел небольшой скандал. Оксану Расулову серьёзно задела шутка "Карл Марксын кругу".

Когда участники этой команды обыгрывали юмористический момент "не в тему", они сказали "Не в тему, это когда в финале из трех членов жюри – юмористов, твою судьбу будут определять танцовщица Оксана Расулова и ди-джей Chinа". После выступления Оксана не стала (и по правилам – не был начислен бал) и объяснила это тем, что эта шутка задела ее, так как она не танцовщица, а исполнительница индийских танцев. "На протяжении всего сезона я всегда поддерживала эту команду, и было неприятно такое услышать", - сказала Оксана. Это вызвало неоднозначную реакцию зала и членов жюри. Разгорелась небольшая полемика, которая плавно перешла в юмор и продолжение вечера.

Видимо, под воздействием этого, удивительно провальным стало выступление "Карл Марксын кругу" (хотя в составе было два члена команды "Как по маслу") в "Обратной разминке" – своеобразном баттле между ведущим Джавидом Шахбазбековым, который говорил фразу, а команды должны были придумать смешной вопрос. Остальные команды получили одинаковое количество балов.

И, наконец, чемпион определился в "Музыкальном конкурсе". И здесь произошел интересный случай – один из членов "Карл Марксын кругу" отмечал в этот день годовщину своей свадьбы, он позвал свою супругу на сцену, которая и сыграла в этом номере, вызвав шквал эмоций.

В итоге, по общему количеству подсчитанных голосов за три конкурса, с отрывов всего в один бал, победителем первого сезона стала детская команда "Кирпи" и её звездный тренер Азер Бахшалиев! В составе команды – Эльдар Загидулин (9 лет), Тогрул Джафаров (9 лет), Аида Аббасова (10 лет), Рафаэль Гаджиев (10 лет). Победителям от торговой марки Final Oil был предоставлен купон на годовое потребление масла Final! Это же круто! Второе место - "Шехер ушаглары", третье - "Карл Марксын кругу", четвертое - "Сильвестер в столовой".

Были также названы лучшие актеры первого сезона – "Лучший Лигасмешник" Вагиф Магеррамов ("Сильвестер в столовой") и "Лучшая Лигасмешница" Натаван Джавадзаде ("Шехер ушаглары", Бакинская школа №18). Им были вручены exclusive gift-cart от сети кинотеатров премиум-класса CinemaPlus, Азербайджанской Лиги Смеха и торговой марки Final Oil. Более того, Натаван Джавадзаде и участник команды "Карл Марксын кругу" Валех Дайанов получили приглашение от Таира Иманова в состав Театра КВН "Планета Парни из Баку".

Скоро начинается второй сезон Азербайджанской Лиги Смеха…

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Нурлан Алекберов)

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