Я его просто любила и люблю - Тамара Синявская о Муслиме Магомаеве, сериале и Милоше Биковиче (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сайте российского журнала СтарХит представлено интервью с вдовой легендарного исполнителя Муслима Магомаева - народной артисткой СССР Тамарой Синявской.

В статье отмечено, что на Первом канале России стартовала долгожданная премьера - многосерийный фильм "Магомаев". Накануне события вдова легендарного певца Тамара Синявская поделилась историей создания ленты, а также личными воспоминаниями - о любви и ревности.

"Пока смерть не разлучит" - эти слова стали по-настоящему пророческими для звезды Большого театра и легенды советской эстрады. Они были вместе долгих 35 лет, и до сих пор Тамара Синявская не может смириться с уходом мужа.

Тамара Ильинична стала главным консультантом на площадке сериала "Магомаев", она же выбрала на главную роль сербского актера Милоша Биковича, который до начала съемок ничего не знал о великом Муслиме.

- Какова была ваша реакция, когда вы узнала, что готовится проект о Муслиме Магомаеве?

- Неоднозначная. Сначала - замирание сердца, потом небольшой испуг, а потом включился разум.

- Почему вы выбрали именно Милоша Биковича на роль вашего мужа?

- Мне показалось, что среди всех актеров, этот молодой сербский юноша в какой-то степени больше всех подошел на роль Муслима. Видимо, было что-то в несуетном движении. Может быть, в какой-то мягкой интонации. Может быть, чисто внешнее издалека сходство, понимаете. Естественно, меня это касалось, поэтому я была очень внимательна и скрупулезна.

- А как долго вы решали, кто сыграет в картине вас?

- Вы знаете что, не могу сказать, чтобы я долго определялась. Я посмотрела несколько вариантов мизансцен с актерами. И по тому, как взаимодействовали два актера между собой, я поняла, что при определенной работе режиссера, сценариста, операторов, вполне возможно, что-то получится.

- Вы принимали активное участие в работе над сценарием проекта...

- Я была приглашена как консультант, подкорректировала определенные моменты, события, даты… моменты появления друг друга в наших жизнях. Даже какие-то обороты речи.

- А вся картина основана на реальных событиях?

- Я вам ответить на этот вопрос не могу, потому что сценарий был основан на реальных событиях. Фильма я, к сожалению, не видела еще.

- Как думаете, сериал повлияет на молодое поколение и откроет музыку Муслима Магомаева юным слушателям?

- Вы знаете, одно могу сказать, хотелось бы. У него музыка была, как вы говорите, замечательная. И совсем недавно в Фонд Муслима Магомаева обратился мальчик, которому 10 лет. И что он поет? Он поет "Синюю вечность" Муслима. Понимаете? То есть, это о чем говорит? О том, что Муслим оставил глубокий след на несколько поколений.

- Признайтесь - не ревновали супруга к той любви, которую испытывала к нему вся наша страна?

- Я? Ревновала? Я его просто любила и люблю. Я не ревнивая. Я - отдающая любовь, но не ревность. Я радовалась, я приходила специально на его концерты и сидела в зале вместе со всеми. Впрочем, как и он ко мне на спектакли в Большой театр. И он что, ревновал всю эту аудиторию Большого театра к тому, что они аплодируют и преподносят цветы? Нет, ну что вы. Ну… мы жили немножко в другом измерении. Во всяком случае, друг с другом.