Ностальгия Бакылы гагаша по поездкам на пляж, или День культурного разнообразия (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - 21 мая отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development), провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН с 2003 года.

В соцсетях периодически проводится кампания под лозунгом "Сделай одно дело", чтобы содействовать с помощью просвещения и СМИ межкультурному диалогу, осознанию позитивной роли интеграции мирового сообщества в сфере культурного разнообразия. В рамках кампании люди всего мира могут поделиться своим опытом в интерактивном режиме или с помощью видео. Культурное разнообразие является движущей силой для более полноценной интеллектуальной, эмоциональной, моральной и духовной жизни. И это особенно важно в дни глобальной пандемии коронавируса.

Представляем читателям Trend Life видеоматериалы творческих людей, которые в различных жанрах показывают культурное разнообразие.

Оригинальный юмористический монолог актера Государственного академического драматического театра Рустама Керимова "Ностальгия бакылы гагаша по поездкам на пляж". Всегда почему-то в прошлом лучше, чем сейчас…

Еще один актер этого театра Ярослав Трифонов решил "выбить слезу" лирическим стихотворением "Трасса". Реально – душевно!

После этих стихов лучше зарядиться позитивными эмоциями, что и предлагает сделать телеведущая Зейнаб Абдуллах, резко меняя образы под хит MC Hammer - U Can't Touch This.

Преподаватель кафедры народных инструментов Государственного университета культуры и искусств, исполнитель и гармонист Гусейн Бакылы проводит онлайн-уроки и представляет композицию "Тифлисский танец".

Учителя всегда были уважаемы в нашем обществе. Поэтому под руководством Ирады Аслановой воспитанники Детской музыкальной школы Губы исполнили "Гимн дружбы", каждый из своей квартиры.

Золотой голос Израиля Хава Долев, которая на протяжении двух лет живет и работает в Баку, представляет свое многогранное творчество в формате онлайн, исполняя разные композиции - от "Тут агаджы" до "Еврейские глаза".

Культурное разнообразие продолжит синтез пианино и саксофона – Эльвина Фаридли и Фарида Агаева – романс Маэстро Ниязи "Мечта". Мечтать не вредно, поэтому и звучит хит Ройи Айхан "Я скучаю" в исполнении актрисы Государственного академического музыкального театра Дильшан Ибадовой в сопровождении Эльвина Фаридли.

И завершит материал на душевной волне авторской песней президент Бакинского Клуба авторской песни и Бакинского международного фестиваля авторской песни и поэзии, режиссер, поэт и бард Джавид Имамвердиев "Пришло время…".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)