Святилище Пир Омар – гробница основоположника суфийской школы хелветизма (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Археологическая экспедиция Института археологии и этнографии Национальной Академии Наук Азербайджана под руководством профессора Гафара Джабиева завершила исследование святилища Пир Омар Султан, находящееся на территории села Авахыл Шамахинского района. Археологические исследования велись на основании специального проекта и при содействии Фонда Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе общественного объединения в помощь изучению культурного наследия "Miras".

Во время исследований была обнаружена и изучена гробница основоположника суфийской школы хелветизма, являющейся важной ветвью Азербайджанского суфизма.

Гробница, размером 5x5 метров была построена из булыжника и скалистых камней. Высота относительно хорошо сохраненных северных стен гробницы составляют 2,1 метров, а толщина 0,8 метров. Ширина камеры гроба, простирающаяся вдоль с востока на запад на южной стороне гробницы, составляет 0,9 метров, а длина 2,1 метров. Камера гроба покрыта крупными скалистыми частями. Ширина пола на севере от гроба 1,9 метров, длина 3,2 метра. Вдоль северного края пола построена специальная скамейка для посетителей, которые сидели и совершали зикр. Была зафиксирована аркообразная нища на оставшейся части южной стены гробницы, шириной 0,5 метров и высотой 0,8 метров. Обнаруженный перед южной стеной, снаружи нищи, памятный камень с рисунком алтаря, окаймленным сельджукской цепью, относится именно к гробнице Пир Омара.

Западная стена гробницы окружена гниющим стволом орехового дерева. Корни дерева со временем сжали и разрушили большую часть западную и северную стены гробницы. Во время исследования экспедиционный состав учел научную ценность широко распространенных притч о совершении зикра Пир Омара в стволе именно такого дерева и оставил дерево незатронутым. Западная стена гробницы была не до конца открыта именно по этой причине. Оттуда только была извлечена упавшая лицом вниз надпись гробницы. Размещение надписи на северо-западном углу гробницы, связь внутри гробничного пола с этим местом, также пол, напоминающий тротуар, устланный камнем на западной внешней стороне, указывает, что место двери находилось именно там.

Во время исследования были раскрыты очень значительные с научной стороны артефакты, относящиеся к суфийской школе хелветизм и его основоположнику Пир Омару, найденные внутри и вокруг гробницы. Среди этих находок особенно интересна надпись надгробного камня и гробницы, относящиеся напрямую к Пир Омару. С надписи гробницы стало ясно, что Пир Омар умер в июле 1409 года. На надписи зафиксирована, что Пир Омар является основоположником суфийской школы хелветизм и был дорогим человеком всех руководителей сект. На надписи к Пир Омару обращались такими эпитетами, как «шейх», «захид», «абид». Интересно, что на арабоязычной надписи, исполненной графикой сюльс, имеются также выражения на азербайджанском языке.

Были найдены несколько надписей вокруг гробницы. Один из этих надписей относится к Шейху Джалилу, потомку Султана Баязида, а другой сыну Шейха Джалила Аллахвермишу. Из исторических источников известно, что Султан Баязид является Баязидом Пирани, который был одним из халифов Пир Омара. А его потомок Шейх Джалил был продолжителем суфийской школы хелветизма конца XVIII – начала XIX веков. Это подтверждает продолжительную деятельность Авахылского суфийского ханегяха, начавшего свою миссию в середине XIV века.

В процессе раскопок на территории найдены многочисленные мусульманские захоронения, расположенные недалеко от друг друга. На надписи одного из гробы вытеснено 16-й аят из суры Корана «Гафыр»: «Сегодня власть у кого? У Единого и Гаххара Аллаха».

Во время археологических исследований внутри и вокруг гробницы, также были найдены другие артефакты, связанные с ритуалами и выполнением суфийских учений хелветизм. К примеру, каменные сосуды, керамика и образцы монет.

Как известно, созданный в Авахыле, сформированный в Ширване и во всем Азербайджане суфийское учение хелветизм, впоследствии был широко распространен внутри границ Европы, Азии и Африки. Весомым примером мультикультурных ценностей создания и формирования суфийской школы хелветизма средневекового Азербайджана, оп получил содействие от государства Ширваншахов, впоследствии их покровительствовали такие крупные государства, как Теймуриды, Каракоюны, Аггоюны, Османская империя, Египетские Мямлюки. Как видно, суфийское учение хелветизм охватывает широкий географический ареал современного мира, его многотысячные сподвижники действуют и сегодня.

Консервация, установка памятника и благоустройство территории вокруг, будет способствовать увеличению интереса к Азербайджану со стороны Тюркского и Исламского миров.

(Автор: Вугар Иманов)