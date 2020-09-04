Единственный в мире дом из пузырей выставлен на продажу
В Австралии недалеко от города Ипсвич продается дом из бетонных пузырей. Его площадь - более тысячи кв. м, об этом, как передает Trend Life сообщает БЕЛТА со ссылкой на Designboom.
Дом состоит из 11 бетонных пузырей-куполов от четырех до восьми метров в диаметре. В доме 20 комнат - есть гостиная, три спальни, две ванные комнаты, кухня, мастерская, винный погреб, две библиотеки, рабочий кабинет.
На территории расположен гараж и площадка для гольфа. Архитектор необычного дома - австралиец Грэм Бирчелл, который построил его в 1981 году в рамках своего диссертационного проекта.
Дом продают за 1,8 млн австралийских долларов.
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