Единственный в мире дом из пузырей выставлен на продажу

В Австралии недалеко от города Ипсвич продается дом из бетонных пузырей. Его площадь - более тысячи кв. м, об этом, как передает Trend Life сообщает БЕЛТА со ссылкой на Designboom.

Дом состоит из 11 бетонных пузырей-куполов от четырех до восьми метров в диаметре. В доме 20 комнат - есть гостиная, три спальни, две ванные комнаты, кухня, мастерская, винный погреб, две библиотеки, рабочий кабинет.

На территории расположен гараж и площадка для гольфа. Архитектор необычного дома - австралиец Грэм Бирчелл, который построил его в 1981 году в рамках своего диссертационного проекта.

Дом продают за 1,8 млн австралийских долларов.