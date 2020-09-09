Apple откроет магазин на воде в Сингапуре

В четверг, 10 сентября, Apple открывает третий магазин в Сингапуре. Архитектура нового объекта сферическая: купольная конструкция состоит из 114 горизонтальных стеклянных панелей и десяти узких вертикальных соединительных стержней, передает Trend Life со ссылкой РБК.

Подобно римскому Пантеону, купол Apple Marina Bay Sands увенчан круглым отверстием, пропускающим свет внутрь помещения. Минималистичный интерьер украшают деревья с круглыми кронами, которые отбрасывают мягкую тень и объединяют пространство магазина с городом-садом.

В Apple Marina Bay Sands имеется цокольный этаж, или Первый подводный зал заседаний, где разработчики и представители бизнеса могут встретиться с топ-менеджерами и специалистами Apple.

В магазине будет работать команда из 148 человек, которые на 23 языках могут объяснить посетителям, почему им стоит выбрать продукт Apple. В день открытия посещение магазина будет возможно только по предварительной записи. Эту меру компания объясняет заботой о здоровье клиентов во время пандемии.