Они врут, как дышат! Патологическая ложь армян или синдром Мюнхгаузена – исследования ученых

БАКУ /Trend Life/ - Они врут, как дышат. Обман - их жизненное кредо. Это патологические лжецы!

Постоянная ложь, распространение дезинформации и фейков, жизнь под выдуманными мифами, массовый обман людей посредством соцсетей, подручных СМИ, так называемых политологов- болтунов и горе специалистов, особенно обострившиеся в дни успешного освобождения нашими ВС оккупированной территории Азербайджана - это основные отличия армянского общества и их лидеров. В наших предыдущих материалах мы касались ряда негативных характеристик армян - https://www.trend.az/life/interesting/3271361.html ("Самый древний" армянский нос и "след" в истории человечества – от Деда Мороза до Британии и Краснодара), а также https://www.trend.az/life/interview/3325901.html (Армянская шизофрения выявлена психиатрами более ста лет назад, сейчас идет очередной период обострения болезни). Приведем сегодня нижеследующие факты.

В справочнике говорится: патологическая ложь или псевдология (от др.-греч. ψεῦδος «ложь» и λόγος «слово, речь») - патологическая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. Обычно обусловлена желанием индивида обратить на себя внимание других путём доказательства собственной значимости. Патологические лжецы могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду.

Сказанное типично относится к армянской общественности!

В медицинской литературе этот тип личности впервые был описан более ста лет назад известным французским невропатологом и психиатром Эрнестом Дюпре. Он назвал склонность к патологической лжи мифоманией, чем подчеркнул тесную связь этой проблемы с психиатрией. То есть этот вариант можно считать одной из разновидностей маний или навязчивых идей. Патологическая ложь, мифомания или Pseudologia Fantastica (лат.) была названа синдромом Мюнхгаузена.

В 2005 году было найдено первое доказательство того, что мозг патологического лжеца отличается от мозга человека, который не склонен часто врать. Это было выявлено исследователями Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе Йелингом Янгом и Эдрианом Рэйном. Ученые доказали, что появление фантастической псевдологии имеет и анатомические причины. Как выяснилось, в мозге лжецов были выявлены структурные аномалии, которые отличали их от других участников. В результатах исследования, опубликованных в октябрьском выпуске Британского журнала психиатрии за 2005 год, сообщается, что в префронтальной коре мозга патологических лжецов на 14,2 % уменьшен объём серого вещества (нейронов) и на 22 % увеличен объём белого вещества (нервных волокон). Такой избыток ослабляет моральное сдерживание и дает толчок к фантазерству.

Хронические лгуны врут для собственной выгоды, они настоящие притворщики и мастера пускать пыль в глаза. Психологи отмечают: всех лжецов отличает один единственный признак - они прекрасно знают и понимают, что лгут. Причин такого поведения может быть множество: неудачный опыт в отношениях, низкая самооценка, желание вызвать сочувствие к своей персоне или, наоборот, поднять свой авторитет в глазах другого, личные выгоды. Со временем он сам начинает верить в свою ложь. Мир, в котором существуют лгуны, никак не стыкуется с реальностью. Особенно, когда строят из себя жертву, чтобы заручиться сочувствием и поддержкой окружающих, они жалуются на мнимые несчастья: болезни, смерть близких, чья-то жестокость и прочие катастрофы, в которых они якобы пострадали.

Как следует из признаков болезни, вот почему на протяжении всей своей истории армяне плачутся и жалуются всему миру о своей «многострадальности», делая акцент на своем «величии и древности».

Патологическую ложь, которая в медицине именуется как «фантастическая псевдология» или синдром Мюнхгаузена, принято считать не отдельным психическим заболеванием, а комплексным расстройством, которое имеет сложную структуру. Патология может носить временный характер (от нескольких месяцев) или длится всю жизнь. Ученые доказали, что болезнь не является следствием эпилепсии, безумия или слабоумия человека. Патологическое вранье следует воспринимать как часть общего расстройства психики, а не как отдельное явление. На сегодняшний день лечением подобного отклонения занимаются только психологи. Но разве на всех армян (за редким исключением) психологов хватит?

Более того, по мнению ученых, заядлого, хронического лгуна, которого даже не мучают угрызения совести, вывести на чистую воду бывает очень непросто. От обычного вруна патологический лгун отличается тем, что он уверен в правдивости сказанного, при этом вживается в роль. Такие личности не видят во вранье ничего страшного и не признают ложь ни при каких обстоятельствах.

Кстати, спорить с патологическим лжецом - все равно, что биться головой о стену. Он будет приводить самые нелепые аргументы, пока вам не надоест пререкаться, лишь бы выйти из схватки победителем. С компульсивными лжецами проще: они смущаются, когда их разоблачают, и не настаивают на своем. Более того, патологические лжецы чрезвычайно изворотливы, умеют все перевернуть с ног на голову. Им удается молниеносно изобретать «правдоподобные версии» на все случаи жизни, создавать подходящую ложь буквально из воздуха и преподносить ее в «убедительной форме».

Так что вывод очевиден – не удивляйтесь больше "феномену" армянского общества!

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)