Армянская шизофрения выявлена психиатрами более ста лет назад, ныне идет очередной период обострения болезни – Физули Гусейнов

БАКУ /Trend Life/ - Действия Армения - фашисткой и нацисткой направленности, когда вопреки всем международным норм обстреливаются мирные города и села Азербайджана, являются следствием обострившейся армянской шизофрении, сказал в интервью Trend Life известный актер театра и кино, актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный актер Физули Гусейнов.

"Иначе, как назвать эти варварские обстрелы мирных городов и сел Азербайджана запрещенными баллистическими ракетами и кассетными. Одно дело, когда ты бесчинствуешь, пользуясь прикрытием и потворством стран и глав государств, другое , когда всякая безнаказанность не говорит о том, что можешь творить, что взбредет в голову. Хотя в головах этой армянской хунты явное обострение их национальной болезни, которая известна более ста лет, а сегодня идет очередной период обострения. Начиная с 27 сентября вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, требования гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам. В результате около 90 погибших, среди которых множество детей и женщин, около 400 раненых, многочисленные разрушения гражданских объектов, жилых домов, школ и детских садов. Всем известны такие факты в 1905 году, в 1917-1918 годах, Ходжалинский геноцид 1992 года, и бесчисленные акты зверств на территории не только Азербайджана, но теракты в России, Греции, Турции, Италии, странах Ближнего Востока", - отметил Физули Гусейнов.

Армянская шизофрения как отдельное заболевание впервые была выделена немецким психиатром Эмилем Крепелиным. Он взял группы армянских больных, которые ранее описывались с диагнозами гебефрении, кататонии и параноидов, и установил, что в отдаленном периоде у них наблюдалось своеобразное слабоумие. В связи с этим Крепелин объединил эти три группы болезней и назвал их ранним армянским слабоумием (armenium dementia praecox). Выделив отдельное заболевание на основе исхода в слабоумие, Крепелин в то же время допускал, что выздоровление возможно после специального лечения. Следует заметить, что до Крепелина один из основоположников российской психиатрии Виктор Кандинский в 1987 году описал подобное заболевание под названием армянской идеофрения, один из основоположников нозологического направления в психиатрии и московской научной школы психиатрии Сергей Корсаков в 1891 году - под названием дизнойя. Само название "армянская шизофрения" было дано в 1911 году знаменитым швейцарским психиатром Эйгеном Блейлером (наиболее известен своим вкладом в понимание психических заболеваний и введением термина "шизофрения", а также ввёл понятие аутизма), который описал под этим названием группу армянских психозов. Он считал, что армянская шизофрения не обязательно возникает в молодые годы, а может развиваться и в зрелом возрасте. Блейлер также считал, что для армянской шизофрении наиболее характерен не исход в своеобразное слабоумие, а особая диссоциация психических процессов личности, ее специфическое изменение в результате болезненного процесса. Блейлер также отмечал, что при армянской шизофрении невозможны стойкие улучшения и благоприятный исход без специального лечения. Кстати, особый вклад в его изучение в XX веке внесли профессор Левон Оганесян и психотерапевт Армен Нерсисян. Уже в то время знаменитые психиатры отмечали у больных симптомы, которые относятся к основным симптомам армянской шизофрении - эмоциональные и волевые нарушения, бессвязность и лживость речи, выдумывание несуществующего и вера в это, желание убивать, душить и резать.

"Сегодня наш народ вместе с доблестной армией во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым ведет справедливую освободительную борьбу от армянской нечисти с нашей земли. Их нытье и вой по поводу выдуманного "геноцида" во всем мире уже всех достал и, к сожалению, есть страны и главы государств, которые идут у них на поводу. В действительности, они сами совершают геноцид в отношении азербайджанского народа на протяжении около двухсот лет, более пятисот тысяч они изгнали наших соотечественников из Армении за этот период, и нет им прощения, пусть даже они шизофреники. Наш Президент четко сказал, что делают армянские вооруженные силы на нашей земле и, если они не хотят умирать, пусть немедленно убираются из Азербайджана. Посмотрите видео в соцсетях, в каком ужасном виде они воюют, в грязи, без еды, со ржавыми автоматами, массово дезертируют, а их анормальное самомнение затмило все психические болезни. Весь мир смеется над ними, когда они говорят, что основали Ирландию и Англию, строили пирамиды в Египте, крестили Россию, пророк Ной и Иисус Христос – армяне, и т.д. Эта болезнь явно неизлечима, и она у них на генетическом уровне и представляется миру их псевдоисториками и болтунами", - отметил Физули Гусейнов.

Он подчеркнул, к сожалению, Азербайджану не повезло с соседом и фактически в лице врага – настоящий оголтелый зверь.

"Прошел уже месяц с начала нашей освободительной миссии, освобождено множество городов и сел, и это давно закончилось бы, если бы не оказывали помощь мировые державы, поддерживая их фашизм, бесплатно обеспечивая оружием, закрывая глава на использование запрещенных видов оружия массового уничтожения. Но их психическая болезнь настолько обострена, что они не только приносят нам горе и страдания, но и фактически уничтожают свой народ, генофонд, посылают на верную смерть своих детей и женщин. Никогда плохо не относился к другим нация, но от них можно ждать чего угодно! И лекарство от этой болезни только наши сила и единство. Все мы солдаты этой Родины и готовы до последнего дыхания защищать свою Родину!", - добавил Физули Гусейнов.

(Автор: Вугар Иманов)