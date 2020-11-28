История древнего Албанского монастыря Худавенг в Кельбаджарском районе Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life историю древнего Албанского монастыря Худавенг, который находится в Кельбаджарском районе Азербайджана.

Как известно, на протяжении 27 лет регион находился под оккупацией Армении, и был освобожден 25 ноября. На протяжении этих лет были уничтожены древние азербайджанские мечети и святыни, армянизированы храмы и монастыри Албанского периода истории Азербайджана. Варварскому уничтожению и армянской фальсификации истории пришел конец. В частности, монастырь Худавенг армяне всем миру пытались преподнести как Дадиванк, традиционно фальсифицируя историю.

Для начала напомним, что на территории Азербайджана было древнее государство Кавказская Албания, возникшее в конце II - середине I веков до н. э. До XIII века территория, которую занимала Кавказская Албания, была также известна под именем Арран. Столицами в разное время были города Габала и Барда. Христианство в Кавказской Албании было принято в IV веке. Ислам появился в VII веке. На территории Азербайджана сохранилось большое количество Албанских храмов, которые тщательно оберегаются государством. Как же появились армяне в Азербайджане? Как известно, после российско-иранской войны и заключения Тюркменчайского договора 10 февраля 1828 года, придавшего официальный характер разделению Азербайджана на две части, на наши земли Царской Россией в 1828-1896 гг. из Ирана и Турции было переселено 2 млн. 200 тыс. армян. Из них около миллиона были поселены на западных землях Азербайджана, а оставшаяся часть – в Карабахской и Елизаветпольской (Гянджа) губерниях. Азербайджан в те годы входил в состав Российской империи. К сожалению, в 1830-х годах по официальному решению Русского Синода (духовенства страны) Албанская церковь была упразднена и все ее имущество передано армяно-григорианской церкви, после чего армянские священники стали присваивать эти храмы и монастыри, а армянские "историки" прибегли к фальсификациям. После оккупации Кельбаджара в 1993 году армяне попытались арменизировать комплекс Худавенг, памятник подвергся переделке, крест и надписи были уничтожены. Все это происходило в нарушение Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. В преддверии освобождения Кельбаджарского района Азербайджана от армянской оккупации колокола и знаменитые албанские каменные кресты монастыря Худавенг были незаконно вывезены в Армению, что стало грубым нарушением Конвенции ЮНЕСКО от 1970 года о запрещении и предупреждении незаконного вывоза культурных ценностей.

Теперь о сокровищнице мировой культуры и религии.

Монастырь Худавенг - одно из лучших свидетельств древней цивилизации Кавказской Албании. Худавенг означает «Храм Бога» на древнем албанском языке. Монастырь расположен на территории села Венг, на левом берегу реки Тертер в Кельбаджарском районе, на высоте 1100 м на южных склонах лесистых гор Малого Кавказа. Был основан в VI и VII веках. Об этом есть информация, полученная при археологических раскопках на территории монастыря. По легенде, храм был основан на месте захоронения первого христианского миссионера в этих местах, святого апостола Фаддея.

Однако, нынешний монастырский комплекс был построен в IX-XIII веках. Завершение строительства было осуществлено во время правления албанского князя Вахтанга, сына Хасана Джалала и Мина Хатун. Жена Вахтанга Арзу Хатун в 1214 году построила церковь в память о своем муже Вахтанге и двух ее сыновьях. Этот комплекс состоит из Древней церкви (вокруг нее был сооружен комплекс), храма Арзу Хатун, храма Хасана Джалала, базилики Пресвятой Девы Марии (Святой Богородицы), двух часовен и колокольни. На восточном фасаде есть изображения князя Вахтанга, а на южном - изображения двух сыновей Арзу Хатун. Отметим, что имена Арзу Хатун, Турсун, Сейти, Хасан, Аваг, Шамс, Алтун, Агбух, Гарагёз и другие, которые упоминаются в настенных надписях Худавенга, вновь подтверждают, что монастырь не имеет никакого отношения к армянам.

Соборная церковь Арзу-Хатун расположена в восточной части монастырского двора. От главных ворот к церкви с запада на восток ведет длинный коридор («проспект») из религиозных и светских зданий. Длинная надпись на стене церкви в 19 строк подробно рассказывает об Арзу-Хатун и основании ею святилища.

Основные помещения монастыря огорожены каменной стеной, подсобные строения расположены в южной части комплекса. Старинная церковь монастыря расположена в его северо-восточной части. Представляет собой прямоугольную форму. Имеет два входа: с запада и юго-востока, наличники входов покрыты орнаментами. Ныне отсутствующий свод церкви опирался на три пары пилястров. К первой церкви с юга примыкает другая базилика - также древняя, но гораздо меньших размеров. Молельный зал церкви разделен стеной на две равные части. Восточная часть представляет собой прямоугольную комнату без ниш и углублений, она, судя по всему, служила притвором. В западной половине находятся три пары пилястров.

Сам комплекс, как и многие другие албанские храмы того периода, защищён мощными крепостными стенами. В строительстве зданий были использованы местные природные материалы - чёрный базальт, жжённый кирпич, известковый раствор и камни, которые доставлялись с берегов реки Тертер. Крышу аккуратно покрывали черепицей и обработанным камнем. При строительстве храма были также использованы материалы из дерева. Стены зданий украшены многочисленными рисунками и надписями, сделанными масляной краской. Общая протяжённость памятника составляет 16,2 метра в длину и 5,8 метров в ширину.

(Автор: Вугар Иманов)