Народная артистка Азербайджана Евгения Невмержицкая стала прабабушкой

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, актриса Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Евгения Невмержицкая стала прабабушкой. У ее внука Георгия, который живет в Москве, родилась дочка.

"Чувства захлестывают от этой радости. Рождение правнучки – счастье, которое нельзя описать словами. Гоша позвонил и говорит: "Женя! Родилась девочка!". А я ему отвечаю: "Какое счастье, я так хотела девочку...".

Никому не говорила из суеверных соображений, что мы ждем прибавления в семье – все знают какие артисты суеверные (улыбается). Мы ждали нашу малышку где-то числа 14, а она родилась на неделю раньше… Сделала нам сюрприз", – рассказала Trend Life народная артистка.

Невмержицкая призналась, что очень переживала, ведь сейчас немного сложное время – пандемия коронавируса.

"Слава Богу, у них все хорошо. Внук живет в Москве, и как только появится возможность, обязательно полечу туда, чтобы навестить своих родных. Правнучку назвали Марианна – я хотела, чтобы имя было или Мария, или Анна...

Внук всегда у меня был на первом месте, а теперь и малышка Марианна. Хочется окружить ее любовью, вниманием, заботой, надарить подарков. Гоша даже в шутку ревнует, говорит: "И про внука не забывайте…", – улыбается она.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)