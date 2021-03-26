Бакинские тайны Людмилы Гурченко – азербайджанские орнаменты, эликсир молодости и последняя любовь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Десять лет назад 30 марта не стало великой кинодивы Людмилы Гурченко- народной артистке СССР было семьдесят пять. Людмила Марковна подарила блестящих героинь десяткам фильмов, один из которых был снят киностудией "Ленфильм" в Баку – "Мой добрый папа". Фильм был снят в 1969 году режиссёром Игорем Усовым по мотивам одноимённой повести писателя и художника, бакинца Виктора Голявкина, который дружил с Тогрул Нариманбековым и Таиром Салаховым, сообщает Trend Life.

В фильме Баку предстаёт в 1941 году. Повествование ведется от лица мальчика Пети (Костя Корнаков), который живет в Баку вместе с родителями и младшим братом, о необычайной дружбе между русскими и азербайджанцами. Мама Валентина Николаевна Иванова (Людмила Гурченко) всегда пребывает в хлопотах, братик занят своими игрушками, а папа Владимир Иванович Иванов (Александр Демьяненко) пишет музыку и дирижирует. У них счастливая, радостная, спокойная жизнь - до тех пор, пока не начинается война, и в одну минуту все не переворачивается вверх дном. Отца забирают на фронт, и перед расставанием он наставляет десятилетнего Петю оставаться добрым, справедливым, честным, быть хорошим другом и отзывчивым помощником. Мальчик навсегда запоминает отцовские слова, и хотя тот, к сожалению, не возвращается с фронта, его заветы становятся основой Петиной жизни. Это на редкость добрая, пусть и печальная история о самых важных радостях и самых достойных целях. Премьера фильма состоялась 10 мая 1970 года в Баку, на открытии кинотеатра “Севиндж”.

Эта картина даже своеобразно предопределила последующую судьбу Надира Алиева, который более пятидесяти лет своей жизни посвятил кинематографу, как директор картин работал со многими выдающимися режиссерами и актерами.

"У меня была особая любовь к кинематографу, с детства мечтал стать режиссером. Меня так даже в школе называли, потому что наизусть знал историю советского и зарубежного кино. Однажды рядом с нашей дачей в поселке Бузовна пригорода Баку шли съемки фильма "Мой добрый папа" с участием известных актеров Людмилы Гурченко и Александра Демьяненко. Представьте счастье 17 летнего юноши, безумно влюбленного в кино, который воочию видел таких великих артистов. Это было знаменательное событие не только для меня, все жители поселка приходили и смотрели как снимался фильм, на известных актеров. Я подошел к режиссеру Игорю Усову и рассказал о своем желании стать режиссером. Он ответил мне, что я слишком молод для этой профессии. Тогда я подошел с журналом, на развороте которого была крупная фотография Александра Демьяненко, и попросил через окно автобуса у актера автограф. Он как-то странно посмотрел на меня из-под очков, вообщем, мне не понравился его надменный взгляд. И тогда я подумал про себя - ничего, настанет время, и я сам буду раздавать автографы. Поэтому поступил во ВГИК. А Людмила Гурченко была просто великолепной! Надо было видеть, как она играла в этом фильме".

Одну из основных ролей сыграл народный артист Рафиг Азимов, для которого роль нефтяника Али дайы (дядя Али) стала дебютом в кинематографе и начался путь к кинославе.

"Мне шел 31 год, когда однажды, по пути в Аздраму, ко мне неожиданно подошла женщина по имени Анна Давыдовна (второй режиссер картины) и спросила, не хочу ли я сыграть в фильме "Мой добрый папа"? Я был удивлен, но пошел на студию в Баку и взял сценарий фильма. Более того, я еще и пошел в библиотеку имени Азизбекова и решил почитать саму повесть. Через несколько дней вместе с Аминой Юсиф гызы, которая должна была сыграть мою супругу Фатму, пошли в гостиницу "Нахчыван", где остановился творческий коллектив "Ленфильма". Чтобы не идти с пустыми руками, она взяла торт, а я две бутылки полусладкого вина. Вместе с Анной Давыдовной мы поднялись в номер, и она сразу же меня представила режиссеру Игорю Усову: "Это наш Али дайы". А затем и человеку, который развалился на диване. Представьте мое удивление, когда я увидел знаменитого Шурика из "Операция "Ы" и "Кавказской пленницы"! Он, как только увидел меня, встал с дивана и с распростертыми объятиями и словами "Вай-вай-вай", подошел ко мне. Я удивился: откуда он меня знает? Оказалось, он увидел у меня в руках эти две бутылки вина! (смеется). В общем, выпили "за знакомство"… Затем я пригласил домой на шашлыки съемочную группу вместе с Людмилой Гурченко, мы ели, пили, веселились, и вдруг я увидел, как оператор Александр Дибривный отошел в сторону и стал плакать. Я подошел к нему и спросил: "Что случилось?". От ответил: "Смотрю я на вашу семью и завидую, какие вы дружные, а я с супругой поссорился". И тогда я решил помирить их. Пригласил из Ленинграда его супругу в Баку. Вместе пошли в дегустационный зал на Зевина, где были отменные вина, вообщем, там и помирил их. Когда Людмила Гурченко узнала об этом, сказала мне "Какой же ты молодец!"".

По сценарию фильма, у Али дайы было четыре сына, троих нашли, а четвертого, самого маленького, никак не могли найти. И тогда режиссер поручил Рафигу Азимову найти еще одного маленького актера – им оказался его младший сын Эльдар. Кстати, этот образ был прототипом соседей Виктора Голявкина в Баку – отца семейства Исмаловых по имени Рза. Интересно, что его дети Рафиc (стал известным художником и кино, сценаристом), Расим (стал известным кинооператором и режиссером), Рамис и Раис также снялись в этом фильме. Естественно, они играли уже взрослые роли, а имена детей Али дайы оставили такими же в фильме. После картины дети Рзы называли его "папашей". А детство главного героя фильма Пети очень похоже на детство самого писателя. Его отец был преподавателем музыки, музыке учили и всех трех братьев. А когда началась война, отец Виктора, которому было 12 лет, в первые же дни ушел на фронт. Недаром фильм предваряет надпись: “Добрым папам посвящается…”.

Константин Корнаков, имевший за плечами, несмотря на свой 9-летний возраст уже несколько фильмов, впоследствии вспоминал о Людмиле Гурченко: "У меня не было ощущения, что она моя мама. Ее я стеснялся: красивая женщина с великолепной фигурой, хорошо пела, но, в общем, какая-то отстраненная. И в сценах с ней – это я теперь вижу – есть у меня некоторая зажатость. Как мне рассказывали потом, ее режиссер фильма Игорь Усов как раз тогда “вытащил” на экран после периода забвения (после "Карнавальной ночи"). Гурченко в Баку вела себя достаточно обособленно, во всяком случае с нами, детьми. Даже жила в другой гостинице: мы все в "Азербайджане", она – в "Интуристе". Вообще, Баку, где три месяца шли съемки, – это что-то… Как нас встречали бакинцы, развозили-возили, селили-переселяли, показывали-рассказывали, какой там шашлык-машлык, фрукты, зелень, – любили, одним словом!".

Впоследствии Людмила Гурченко неоднократно приезжала в Баку на гастроли. В последний раз в октябре 2006 году со спектаклем "Случайное счастье милиционера Пешкина", который с большим успехом прошел на сцене Дворца Гейдара Алиева. Из воспоминаний режиссера спектакля, народного артиста России Андрея Житинкина: "Людмиле Гурченко невероятно нравились азербайджанские орнаменты. Она многое запоминала и зарисовывала. Помню, в ресторане попросила у меня ручку и зарисовала понравившийся ей узор. На мой вопрос, зачем, - последовал ответ, что сделает на платье вышивку по краям рукавов, украсит ее бисером. Рукоделие ее успокаивало. Артисты – люди тонкой организации, - нанизывая бисер на ниточку, она отдыхала. Это был ее секрет. Мы с ней не раз были в Баку со спектаклями и мюзиклом. Она обожала ходить по городу, заходить на рынок. Надевала чалму, темные очки, но ее все равно узнавали и постоянно что-то дарили".

Людмилу Гурченко очень любили в Азербайджане и режиссер Давуд Иманов в 1981 году снял о ней документальный фильм "Профессия - актриса". Это первый фильм, снятый о Людмиле Марковне. Кинорежиссер Шамиль Наджафзаде рассказал предысторию картины: "Будучи студентом Давуд Иманов позвонил Гурченко и сказал, что хочет снять о ней фильм, на что она несколько возмутилась, но приняла предложение, ведь Иманов умел подобрать ключ к человеку, от которого непосредственно зависела судьба картины. Картина получилась настолько успешной, что в те годы демонстрировалась по всему Советскому Союзу. С большой гордостью хочу сказать, что этот фильм был внесен в учебную программу Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК). Все студенты, которые обучаются на режиссеров-документалистов, в качестве учебного пособия должны посмотреть эту картину".

И последней любовью Людмилы Гурченко стал известный дизайнер, стилист и фотограф из Баку Аслан Ахмадов. Как писали российские СМИ, последние месяцы жизни Людмилы Гурченко согревало новое романтическое увлечение - Аслан Ахмадов, который находился с ней рядом до конца ее жизни. О любви к Аслану призналась на передаче Андрея Малахова "Пусть говорят". Азербайджанец действовал на Гурченко как эликсир молодости. Аслан всюду сопровождал Людмилу Марковну - на концертах и гастролях, снимал в глянцевых фотосессиях, придумывал новые причёски, делал макияж. Людмила Марковна выглядела молодой и счастливой, словно сбросила с плеч четверть века. Как режиссер сняла его в своём последнем фильме "Пёстрые сумерки" и привезла вместе с собой на премьеру в Киев, где под ручку гуляла с ним по Крещатику. На похоронах великой актрисы Аслан Ахмадов, наравне с мужем звезды Сергеем Сениным, шел перед ее гробом и принимал соболезнования от друзей и близких…Накануне церемонии прощания он приехал в морг, чтобы сделать артистке причёску и голливудский макияж, причем сделал это на редкость искусно. "Боже мой, она как живая лежит, - шептались в толпе у гроба, - Никогда не видела таких красивых покойниц: причёска, макияж – высший класс". А после ее смерти презентовал книгу "Моя Люся".

Аслан говорил: "Несмотря на свою эталонную женственность, Люся, на мой взгляд, имела мужской склад характера. Она умела по-мужски выключать эмоции. Было ощущение, что она их хранила в себе, не растрачивая, чтобы использовать как инструмент для передачи образа в своих ролях. Меня потрясала ее внутренняя сила. Как человек, попавший в капкан, может отрезать сам себе ногу, чтобы спасти свою жизнь, Люся с кровью из сердца вырезала людей, которых она любила. Тех, что сделали ей больно. И продолжала жить с кровоточащим сердцем, никак внешне не демонстрируя глубокую рану. Я недоумевал, как такая мощная сила характера уживалась в этой изящной хрупкой женщине…"

(Автор: Вугар Иманов)