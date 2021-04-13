Бакинские троллейбусы – вспомним, как это было… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В наши быстротечные дни трудно себе представить, что раньше существовал такой вид общественного транспорта, как троллейбус, который ассоциировался с неспешной и очень приятной поездкой. Пассажиры поднимались по ступенькам троллейбуса и рассаживались по свободным местам, держались за поручни, платили за проезд кондуктору и получали билетики. И смотрели в окно, где проплывали дома и деревья, а в салоне были слышны лишь тихие разговоры пассажиров и собственные мысли. И даже было интересно наблюдать, когда "рогатки" троллейбуса слетали с проводов контактной сети и водитель ставил их на место… Бакинцы помнят эти дни…

13 апреля ежегодно отмечают День рождения троллейбуса. Именно в этот день в 1902 году в Ленинграде (Санкт-Петербург) прошли испытания первого, как его называли, электрического автомобиля. Весил первый троллейбус 819 килограммов. Но первый в мире троллейбус ("безрельсовый трамвай") создали братья Вильгельм и Вернер Сименс в Германии в 1882 году. Он имел вид обычной телеги без водителя, куда помещалось всего четыре - пять человек. У него было два электродвигателя, и передвигался он со скоростью 12 км/ч. На тележке также был установлен противовес, чтобы троллейбус не кувыркался. Кстати, слово "троллейбус" дословно с английского переводится как "трамвайный автобус".

Первая троллейбусная линия в Баку была сдана в эксплуатацию 5 декабря 1941 года (в Москве - в 1934 году). На линии длиной 7,5 километра действовало 15 троллейбусов. Основной этап развития сети троллейбусов в Баку пришелся на 70-80-е годы. Если в начале 70-х существовало всего 10 маршрутов, то в начале 80-х сеть достигла максимальной длины в 300 километров при 32 маршрутах. Имелось два депо.

Первыми моделями троллейбусов были ЯТБ-1, затем появились МТБ-82. Интересно, что в 60-е годы в Баку был налажен выпуск троллейбусов марки БТЛ-62. Они представляли из себя автобус ЛАЗ-695Б, переделанный в троллейбус. С конца 60-х до начала 80-х годов в эксплуатацию поступали чешские модели Škoda 9Tr, Škoda 9TrH, Škoda 14Tr, а в 80-м появились и модели советского производства ЗиУ-9. В начале 70-х годов на одном из маршрутов, 8А, эксплуатировались троллейбусы ЗиУ-5. В начале 60-х на линию выезжали и троллейбусы СВАРЗ.

Кстати, первые троллейбусы сменили трамваи на некоторых улицах и проспектах Баку (пр. Нефтяников, ул. Коммунистическая и Г.Гаджиева). Они добрались не только до отдаленных микрорайонов, но и до популярного в то время бакинского пляжа в поселке Шихово. В 80-х линии были продлены и до поселков "8-й километр", Ахмедлы, Бакиханова и Зыха. В 1987 году был открыт самый длинный маршрут - 30 (железнодорожный вокзал - аэропорт). Многие бакинцы помнят такие популярные троллейбусные маршруты, как №№1, 3, 4, 5, 8а и 8б.

В середине 80-х годов для перевозки работников Бакинского нефтеперерабатывающего завода от места жительства до места работы использовался служебный троллейбус, который курсировал от поселка Гюнешли. По ходатайству руководства завода был построен дополнительный электрифицированный участок протяженностью около двух километров от действующей троллейбусной сети до проходной завода. В качестве подвижного состава использовался единственный Škoda 14Tr с двухрядной компоновкой сидений в салоне и занавесками на окнах, что придавало ему сходство с туристическим автобусом.

Конечно, у троллейбусов были и свои недостатки: небольшая скорость, частые отключения электропитания контактной сети. Большая часть линий троллейбусной сети, кроме №6 и №32, была убыточна. Поэтому она была закрыта и разобрана в июле 2006 года. Троллейбусы также работали в Сумгайыте.

Возможно, троллейбус был не самым идеальным видом общественного транспорта, но на 100 процентов экологически чистым.

(Автор: Вугар Иманов)