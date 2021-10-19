Мусульманам СНГ советуют совершать паломничество к святыням в Азербайджане (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Поклониться святым местам: куда отправиться мусульманам СНГ? – этому была посвящена передача МТРК "Мир" - "Пять причин остаться дома", сообщает Trend Life.

В передаче говорится, что в странах Содружества есть много священных мест, так или иначе связанных с пророком Мухаммедом. И хотя сам он не бывал на этих землях, но отправлял своих сподвижников проповедовать ислам. В этом выпуске программы "Пять причин остаться дома" мы отправляемся в паломничество в пределах СНГ, чтобы:

-посетить Белую мечеть, расположенную на территории бывшей столицы Волжской Булгарии в Татарстане, где хранится волос из бороды пророка;

-узнать историю внучки пророка Мухаммеда – Укеймы (Хокума) ханум, чья усыпальница находится в древней мечети Биби-Эйбат в Баку;

-отправиться в азербайджанский поселок Бузовны, где, по легенде, ступала нога проповедника Али Ибн Абу Талиба – двоюродного брата Мухаммеда;

-уехать в живописные горы Джалал-Абадской области Южного Кыргызстана, где проповедовал Арыстанбаба. По преданию, он заложил здесь ореховый сад из семян, которые передал ему Мухаммед;

- посетить могилу проповедника Падыш Аты в Кыргызстане. Святой получил благословение лично от пророка Мухаммеда.