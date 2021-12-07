Нашествие зомби в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Park Cinema Metropark прошел специальный показ фильма "Обитель зла: Ракун-сити", сообщает Trend Life.

Спецпоказ фильма посетили известные актеры, блогеры, медийные персоны. Перед началом сеанса организаторы мероприятия подарили зрителям незабываемое шоу в стилистике кинофильма.





"Обитель зла: Ракун-сити" - американо-немецкий боевик и фильм ужасов, снятый Йоханнесом Робертсом по сценарию, написанному совместно с Грегом Руссо.



Является перезапуском киносерии о зомби-апокалипсисе, основанной на одноимённой серии видеоигр. В главных ролях снялись Кая Скоделарио, Робби Амелл, Эван Джогиа, Ханна Джон-Кеймен, Том Хоппер, Нил Макдонаф и Донал Лог. По словам Робертса, это история, действие которой происходит в 1998 году и основано на элементах из первой и второй игры.