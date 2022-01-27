Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО)

Интересное 27 января 2022 19:09 (UTC+04:00)
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 27 января председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев и заслуженный деятель науки, заслуженный деятель искусств, член Союза композиторов Азербайджана, музыковед, академик Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу - 60 лет счастливой совместной жизни!

Супруги прожили вместе шестьдесят лет, устояв пред невзгодами судьбы как самый крепкий камень - алмаз. Именно граненный алмаз именуется бриллиантом. А это значит, что никто не сможет прервать столь долгие отношения...

Эта история любви началась еще со школьной скамьи и продолжается до сегодняшнего дня. Анар Рзаев, рассказывая о первом знакомстве со своей будущей супругой, говорит, что влюбился в нее с первого взгляда. А когда оканчивали школу, решил сделать предложение руки и сердца, однако это даже не порадовало юную красавицу. Долгожданную свадьбу пришлось ждать семь лет.

Анар Рзаев: "Так получилось, что по некоторым обстоятельствам мой первый учебный год начался для меня не с 1 сентября, а с 15-го. В школу меня привела мама (ред. Нигяр Рафибейли – народная поэтесса Азербайджана). Как только я переступил порог класса, мое внимание сразу же привлекла красивая девочка, и как-то невольно промелькнула мысль: "Она будет моей женой!". Это была любовь с первого взгляда, если только можно так говорить о чувствах первоклассника. Но только в выпускном классе я решил раскрыть ей свои чувства. Хорошо помню: это было 5 июня 1955 года. А когда через три дня услышал долгожданное "я согласна", вернувшись домой (тогда жил у тети), счастливый и довольный "увековечил" судьбоносную дату на обоях тетиной квартиры. Это был один из самых счастливых дней моей жизни, подаривший любовь необыкновенной девушки!"

Земфира Сафарова: "Я хорошо помню, как он вошёл в класс со своей мамой Нигяр ханым, а на руке у него были большие часы, вызвавшие у всех детей интерес и удивление: часы у школьника, да еще первоклассника - по тем временам невиданное дело!... Анар обладал незаурядными способностями и мог выучить самый трудный предмет на перемене. При этом на уроке умудрялся отвечать лучше всех в классе. Все школьные годы я училась на "отлично" и надеялась на золотую медаль, но… Кто-то, "подсуетившись", забрал себе чужое, незаслуженное… Настолько была расстроена этим фактом, что когда Анар признался мне в своих чувствах, я даже не смогла ощутить значимость этого момента, это даже не порадовало меня (смеётся). Я сказала, что подумаю. Согласие дала через 3 дня, так как беспрерывно плакала из-за несправедливости, которую так и не научилась принимать безболезненно. Мы встречались на протяжении 7 лет. Для нас обоих было важным получить образование, завершить учёбу перед созданием семьи".

И вот, наконец, настал этот долгожданный день – 27 сентября 1962 года. Свадьба состоялась в ресторане "Дружба", было около 400 человек. Весь город говорил об этом событии. Свадьба была красивой и необычной. Фата невесты была украшена красным цветком, привезенным из Китая. Жених был подчеркнуто элегантен. Отец Анара - народный поэт Азербайджана Расул Рза объявил свадьбу без подарков, желая избежать "ярмарки тщеславия", но какой же азербайджанец придет с "пустыми руками".

На протяжении этих лет семейная чета, две творческие личности не только внесли большой вклад в азербайджанскую культуру и искусство, но и стали ярким примером крепких семейных отношений - преданности, дружбы, уважения, любви, воспитании детей и внуков на высоких морально-нравственных ценностях.

Жизнь полная ярких событий, одна из которых даже легла в сценарий фильма режиссера Арифа Бабаева "День прошел" с участием потрясающих актеров Гасана Мамедова и Лейлы Шихлинской. Это был первый совместный поход в кино. В кинотеатре "Баку" шла аргентинская музыкальная комедия Хулио Сарасени со знаменитой актрисой и певицей Лолитой Торрес в главной роли. Позже на месте этого кинотеатра возвели жилой дом, где ныне располагается Дом-музей Ниязи.

Земфира Сафарова: "Когда мы впервые пошли с Анаром в кино, по дороге я подвернула ногу, и у меня сломался каблук. Пришлось вернуться домой, чтобы сменить обувь. Этот эпизод попал в фильм "День прошел", снятый по сценарию Анара. Есть в этом фильме и другие параллели с событиями нашей молодости, но, к счастью, у нас все завершилось благополучно… В нашем семейном архиве хранятся письма, которые в разное время мы писали друг другу. Я люблю их перечитывать, они по-прежнему волнуют меня своей искренностью. Порой я смотрю на Анара, и кажется, что время переносит меня на десятилетия назад, границы времени исчезают и вновь вижу того юношу, который всегда выделялся своим умом, аристократизмом, особым шармом. В такие минуты меня охватывает легкая грусть, которая быстро уступает место особой теплой радости. Мы состоялись в профессии, у нас дружная семья, и главное нам удалось сохранить молодость души и нашу любовь".

Великое счастье быть вместе, все эти годы помогать друг другу в тяжелые моменты, радоваться успехам, вырастить и воспитать достойных детей: сын Турал - арабист, дипломат, посол Азербайджана в Египте, дочь Гюнель - писательница, директор Бакинского книжного центра. И, конечно же, искренне радоваться четверым внукам и двум правнукам.

Они и сегодня занимают активную жизненную позицию, продолжают творить. Их многое объединяет, и это естественно, как и разные характеры, только придающие гармонию семейной жизни. Кстати, способности по музыке перешли к Земфире Сафаровой от матери Джавахир ханым, которая имела прекрасный голос. Узеир Гаджибейли даже посвятил ей песню "Qara göz". А любовь и страсть к науке - от отца Юсифа Сафарова, являющегося дважды лауреатом Государственной премии СССР и одним из основателей нефтяных камней.

Земфира Сафарова: "Мои труды изданы, переведены на иностранные языки, они востребованы и оценены. Что может быть желаннее для ученого! Если человек от науки, он не должен останавливаться. У нас семья трудоголиков. Я всегда создавала условия для того, чтоб Анар мог спокойно работать, и точно также было с его стороны. Он часто мне помогал, он ведь ходячая энциклопедия, его можно спросить обо всём и на любой вопрос получить ответ. Я никогда не пользовалась его именем, не хотела, чтобы ко мне относились как к жене Анара, но, тем не менее, я очень горжусь тем, что являюсь его женой. В нём столько благородства и я знаю ему цену, как человеку, как другу, как большому писателю и как гражданину нашей республики. Он никогда не изменяет своим принципам, честен и справедлив во всем. Анар - настоящий романтик. То, что в человеке заложено природой, не меняется с годами, так и романтизм никуда не девается. Ему не нужно напоминать даты, годовщины, праздники, он всегда помнит об этом, а сделать что-то приятное может и вне этих дат".

Конечно, с творческим человеком жить нелегко.

Земфира Сафарова: "Часто создается впечатление, что для Анара в первую очередь существует работа, а потом и мы в придачу. Когда в 2000 году в Баку было сильное землетрясение, из домов люди выбегали с сумками, свертками, прихватив все самое ценное. Анар же вышел, неся папку с рукописями своего незавершенного романа. Его жизнь - в его работе. А вот у меня на первом плане всегда Анар и дети. Хотя, как мне сказали по секрету, Анар так не думает, считает, что работа для меня важнее всего остального. Учёный Джалаледдин Руми говорил: "Не ищите у друзей недостатки, так как они есть у всех. Иначе останетесь без друга". Анар для меня не только муж, но и друг. Минусы есть у каждого, но отмечать, на мой взгляд, нужно именно хорошие качества. Я совершенно точно знаю, что Анар с чистой совестью может подписаться под всеми своими сочинениями, независимо от того, когда они были созданы".

Анар Рзаев: "Оглядываясь в прошлое, верю, что встреча с Земфирой и наш союз были предопределены свыше. С юных лет нас объединяли духовность, живой интерес к культуре, искусству, музыке, что позволило строить наши отношения на взаимопонимании и большом уважении друг к другу…По своей природе я расположен к депрессии. И вот тут-то и приходит на помощь работа. Мы с Земфирой трудоголики, для нас работа - одна из главных радостей жизни, а вернее, спасение…У моей жены удивительно крепкая память, так необходимая для писателя. Она всегда помнит, где мы были, что на нас было надето, с кем и о чем говорили. Иногда я пользуюсь этим ее ценным качеством, чтобы внести воспоминания в свои тексты. Порядочность - великое качество, которое иногда и мешает, но дает возможность относиться к себе с уважением. И я счастлив, что мою позицию в этом вопросе полностью разделяет Земфира, чья бескомпромиссность и принципиальность, в самом хорошем значении этих понятий, неоднократно доказывались".

От имени АМИ Trend поздравляем Анара Рзаева и Земфиру Сафарову со знаменательным событием, желаем им здоровья и долгих лет семейной жизни.

(Автор: Вугар Иманов)

Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Image
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Image
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Image
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Image
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Image
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Image
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Image
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Image
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Image
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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