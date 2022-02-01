Погрузившись на дно океана вместе с гигантским осьминогом… Московское шоу световых кукол в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджийбели, 1 мая в 12:00 и 15:00, Театр Николая Зыкова представит "Московское шоу световых кукол", сообщает Trend Life.

Абсолютно оригинальное, инновационное, интерактивное представление световых кукол для всей семьи, без языкового барьера. Представление Театра Николая Зыкова , состоящее только из световых кукол размером от 1 до 8 метров, способно удивить самых требовательных зрителей любого возраста. Это яркая и незабываемая шоу программа световых кукол, потрясающая своими новыми креативными идеями. В непредсказуемом калейдоскопе очень разных световых миниатюр каждый найдёт что-то своё. Программа шоу составлена как продолжение путешествия в мир современного кукольного искусства, где каждая миниатюра - это новый неожиданный поворот, раскрывающий новые возможности этого уникального жанра. В этом представлении куклы рождаются прямо на глазах у изумлённой публики, а взрослые снова становятся детьми. Погрузившись на дно океана вместе с гигантским осьминогом, потеряв ощущение пространства и времени, они возвращают себе возможность искреннего удивления и неподдельного восторга. Уникальные представления Театра Николая Зыкова с неизменным успехом собирают полные залы по всему миру. Критика называет эти шоу "пробирающими до мурашек", а Николая Зыкова "одним из самых значимых кукольников мира".

Представления Театра Николая Зыкова были показаны более 4000 раз более чем в 50 странах мира, удостоены множества международных наград.

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(Автор: Вугар Иманов)