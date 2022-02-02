Азербайджанский актер в гостях у Ивана Урганта на Первом канале России (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский актер, выпускник Московского театрального института имени Бориса Щукина Анар Халилов стал гостем очередного выпуска передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале (Россия), сообщает Trend Life.

Анар Халилов вместе с известным российским актером Юрием Чурсиным поделились с ведущим программы Иваном Ургантом впечатлениями о съемках в эпической саге "Этерна: Часть первая".

Азербайджанский актер рассказал об уроках фехтования в Театральном институте, которые впоследствии пригодились ему на съемках, о своем цирковом прошлом, умении делать сальто, эквилибристических навыках. Он также продемонстрировал свое умение балансировать в стойке на руках.

Халилов признался, что "Этерна: Часть первая" – второй кинопроект, в котором он занят вместе с актером Юрием Чурсиным, однако у них до сих пор не было совместного диалога в фильме.

Также актеры на программе в шуточной форме продемонстрировали свое умение красиво "умирать" на сцене.

Напомним, что в эпической саге "Этерна: Часть первая" Анар Халилов воплотил образ самовлюбленного и эгоистичного принца-изгнанника Альдо Ракана, предков которого Оллары в свое время свергли с трона Талига. Альдо живет в Агарисе (местном Ватикане) под крылом у Эсперадора (местного Папы Римского), собирает вокруг себя мятежных дворян и планирует переворот.

Анар Халилов родился 28 марта 1994 года в Баку. В 2017 году окончил Театральный институт имени Щукина в Москве. Снялся в известных российских сериалах "Березка", "Бархатный сезон" и других. Также Анар Халилов сыграл одну из ролей в фильме азербайджанского режиссера Ильгара Сафата İçəri Şəhər.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)