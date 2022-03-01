"Од чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз

Интересное 1 марта 2022 09:59 (UTC+04:00)
"Од чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз

БАКУ /Trend Life/ - Скоро наступит один из самых древних, любимых и веселых праздников в Азербайджане – Новруз байрамы, вобравший в себя традиционные ценности нашего народа.

30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Новруз.

Фактически подготовка к празднику Новруз начинается за месяц до самой праздничной даты. Ведь пробуждение природы начинается именно с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника (на аз. - "чершенбе ахшамы", но принято называть "чершенбе"), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, по вторникам каждой недели отмечаются Су, Од, Йел и Торпаг (или называют Ахыр) чершенбе - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или называют Последний, предпраздничный). Пробуждение этих элементов природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начала возрождения и полного оживления земли.

А знаете ли вы почему до Новруза отмечают именно вторники? Согласно преданию, что нашло отражение и в священных писаниях, Всевышний создал мир за неделю, а само сотворение мира началось именно на второй день. Поэтому в тюркской мифологии вторник считался священным днем.

Сегодня мы отмечаем "Од чершенбеси".

В этот день, по поверьям, обновляется огонь. "Од чершенбеси" оповещает о том, что до весны и нового года остается уже совсем немного времени. Вместе с тем, тепло и огонь небесный, превратив снега в воду и далее осушив ее, обнажают землю, источник богатства и плодородия.

В "Од чершенбеси" принято разжигать костры и перепрыгивать через них. Причем костер должен зажечь мальчик, тогда огонь считается чистым. По народному поверью, огонь очищает от скверны, облагораживает, заклинает темные силы, и все худшее, что было в старом году, сгорает в пламени этого костра. Болезни, страдания, природные бедствия, грехи "пожираются" огнем, и человек заново рождается. Нужно перепрыгивать через костер три, а лучше семь раз, и произносить при этом "Агырлыгы огурлугу бу тонгалда янсын" ("Пусть мои невзгоды сгорят в этом огне!"). Костер никогда не гасят водой. Он должен погаснуть сам. Пепел собирается и выносится подальше от дома – так несчастья и беды всех членов семьи, перепрыгнувших через костер, будут удалены вместе с пеплом.

Огонь считается продолжением Солнца, олицетворяет тепло, в котором люди так нуждаются после зимы. Начиная с глубокой древности, огонь стал для человека отождествлением тепла, хранителем очага, следовательно, символом жизни. Огонь как мифологизированный символ имеет место и в тюркских легендах. Для древних огузов, предков азербайджанцев, огонь, костер был символом солидарности, единства.

Не случайно, что в древнем эпосе азербайджанцев "Китаби - Деде Горгуд" огонь несет одно из основных смысловых нагрузок произведения. Даже количество разводимых костров имел конкретную символику. Если на высоком холме разводили один костер, он призывал огузов к единству, два костра - оповещали об опасности над родным краем и призывали на борьбу с врагом, если же над горой разжигали три костра – это означало о победе над врагом и народном торжестве.

Для наших предков огонь был больше чем просто природное явление. Наверное, поэтому в тюркских языках слово "очаг" ("колыбель огня") означает также родной дом, край.

Подобный почет, оказываемый в мироощущении наших предков огню, нашел отражение и в ритуалах праздника Новруз, неотъемлемым символом который является костер.

Согласно, древним верованиям азербайджанцев, раз в год духи умерших предков навещали своих детей, внуков, правнуков. Этот приход совпадал с последними вторниками года. Если духи умерших видели, что их в оставленных ими очагах не горит свет (костер), то они уходили, обидевшись на своих потомков, и никогда более не возвращались. Согласно этому верованию, в последние вторники уходящего года разводились костры, вокруг которого собирались всей семей, прыгали через огонь, просили у Творца здоровья и благополучия.

В этот день готовят обязательный плов с лобио (фасолью). Но можно и просто "тоюг-плов" (плов с курицей).

(Автор: Вугар Иманов)

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