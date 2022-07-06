Могучий Тор отправится с бакинцами в пугающее космическое приключение (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров CinemaPlus с 7 июля приступает к показу американского супергеройского фильма, созданного студией Marvel – "Тор: Любовь и гром".

Режиссер и автор сценария картины - Тайка Вайтити. В роли Тора - Крис Хемсворт. Также в актерском составе пять лауреатов премии "Оскар": Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Натали Портман, Тайка Вайтити и Рассел Кроу.

"Тор: Любовь и гром" расскажет историю о появлении новой высшей силы - грома, которой будет женщина. Натали Портман станет женской версией Тора. В картине появятся уже знакомые зрителям герои. На экране фанаты увидят Звездного Лорда, Валькирию, Дракса, Грандмастера и других персонажей. Вместе герои отправляются в пугающее космическое приключение, чтобы раскрыть тайну мести Убийцы властителей мира и остановить его, пока не поздно.

"Тор 4" войдет в новую фазу киновселенной Marvel. Хотим отметить, что фильм показывается на трех языках: русском, английском и турецком. Также можно посмотреть фильм в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Deniz Mall (с новейшей технологией 4DX в Азербайджане).