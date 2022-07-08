Романтика фильмов под открытым небом на лоне природы в Шамахы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Шамахы, на территории ресторана Abqora, вновь начал функционировать Open Air Cinema, созданный CinemaPlus в июне прошлого года.

Как сообщили Trend Life в пресс-службе сети кинотеатров CinemaPlus, в 5-й, 6-й и 7-й дни недели и в праздничные дни гости могут смотреть здесь новые фильмы под открытым небом.

Кстати, кинотеатры на открытом воздухе впервые появились примерно в 1916 году в Берлине. В 1920-х годах многие "кинотеатры на крыше" были переоборудованы. Одним из примеров этого был кинотеатр Loew's New York, расположенный на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Зрители обычно сидели на походных стульях или одеялах. Некоторые мировые премьеры Голливуда демонстрировались в кинотеатрах под открытым небом, иногда с участием звезд. В двадцатом веке кинотеатры под открытым небом, в которых можно было посмотреть фильм, сидя в кабине своего автомобиля или просто на траве, были привычным и популярным форматом отдыха. Такие кинопросмотры устраивались на стадионах, в детских лагерях и на загородных площадках. Затем романтика фильмов под открытым небом постепенно ушла в прошлое – кинолюбители переместились под крыши, в комфортабельные залы с удобными креслами и высокотехнологичными видео и акустическими системами.

Однако сейчас закрытые кинотеатры стали традиционными и приелись определенному контингенту потребителей, которые хотят более интересного времяпрепровождения. Утолить это желание можно, посетив Open Air Cinema в Шамахы.

Информацию о фильмах и сеансах можно найти на сайте и в социальных сетях сети кинотеатров CinemaPlus. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону +994 55 756 66 55.