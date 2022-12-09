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В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)

Интересное Материалы 9 декабря 2022 16:33 (UTC +04:00)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers прошел гала-вечер комедийного фильма "Çakallarla Dans 6" (Танцы с шакалами 6) с участием турецких звезд Дидем Балчин, Хакана Билгина, Мурата Аккойунлу и Мурата Шекера, сообщает Trend Life.

"Это первый гала-вечер нашего фильма за рубежом. Мы очень счастливы быть вместе с нашими азербайджанскими братьями и сестрами. Мы приехали к вам, чтобы вместе приятно провести время и посмеяться над приключениями героев картины", - сказал известный актер театра и кино Хакан Билгин.

"Я впервые приезжаю в Баку и от всего сердца благодарю за столь радушный прием. Баку – потрясающий по красоте город с очень гостеприимными людьми", - отметила актриса Дидем Балчин, которая широко известна своей ролью Сельджан Хатун по историческим турецким телесериалам "Возрождение: Эртугрул" и "Основание: Осман".

С 8 декабря фильм можно посмотреть во всех кинотеатрах сети Park Cinema.

В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку прошел гала-вечер фильма "Танцы с шакалами 6" с участием турецких звезд (ВИДЕО, ФОТО)
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