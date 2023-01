"BTS: Yet to Come in Cinemas" в кинотеатрах Park Cinema с 1 февраля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "BTS: Yet To Come in Cinemas" будет представлен в кинотеатрах по всему миру со среды 1 февраля в течение ограниченного времени в более 110 странах, в том числе и в Азербайджане, где показы будут в филиалах кинотеатра Park Cinema 1, 3 и 4 февраля.

В феврале 2023 года в кинотеатрах по всему миру пройдет последний концерт BTS "BTS in BUSAN" с фильмом BTS: Yet To Come in Cinemas. Эта специальная кинематографическая версия, смонтированная и доработанная для большого экрана, включает новые ракурсы, крупные планы и совершенно новый взгляд на весь концерт. Запись сделана перед огромной аудиторией в Пусане, Южная Корея, в октябре, и зрители увидят, как RM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чон Чонгукимин исполняют самые хитовые песни за всю карьеру группы, включая Dynamite, Butter и IDOL, а также первое концертное исполнение песни Run BTS с последнего альбома группы – Proof.

Марк Алленби, генеральный директор Trafalgar Releasing: "Взаимодействие группы с аудиторией всегда идеально подходило для кино, и мы рады приветствовать поклонников со всех уголков земного шара на этом обязательном для просмотра празднике".

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра, а так же онлайн через сайты parkcinema.az и iticket.az.