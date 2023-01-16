В Баку приедут звезды турецких сериалов Ask-i Memnu и Çukur (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers в Баку 19 января состоится гала-вечер турецкого фильма "Sevda Mecburi İstikamet", сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

Представить киноленту бакинскому зрителю в столицу Азербайджана приедут исполнители главных ролей – звезды турецкого кино Сельчук Йонтем, Кубилай Ака, Селин Шекерджи и молодая актриса Элиф Джерен Баликчи.

Турецкий фильм "Sevda Mecburi İstikamet" рассказывает историю известного актера. Селим влюбляется в Севду, с которой познакомился во время съемок фильма. Молодые люди вскоре поженились, у пары родилась дочь Суна, у которой диагностируют аутизм. Теперь Севда погружена в заботу о дочери, а Селим – в работу… Все меняет весть о смерти Севды… Режиссер фильма - Чаган Ирмак.

Отметим, что Сельчук Йонтем хорошо знаком азербайджанскому зрителю по ролям в таких сериалах, как Ask-i Memnu (Запретная любовь), Kurtlar Vadisi (Долина Волков) и других, Кубилай Ака – Çukur (Чукур), Cam Tavanlar (Стеклянные потолки), Селин Шекерджи - Kaçak Gelinler (Сбежавшие невесты), Siyah Beyaz Aşk (Чёрно-белая любовь), Элиф Джерен Баликчи - Kirmizi Oda (Красная комната) и Merhamet (Милосердие).