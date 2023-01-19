"Kukuli" - увлекательный сюжет, веселые песни и интересные персонажи в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В представлении турецкого театрального коллектива из Анкары в Баку и Гяндже будет представлена интерактивно-музыкальная постановка "Kukuli", сообщили Trend Life организаторы показа.

В Баку постановка "Kukuli" будет показана 22 и 23 апреля на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, а 24 апреля – на сцене Гянджинской государственной филармонии.

Представление с увлекательным сюжетом, веселыми песнями и танцами, интересными персонажами не оставит юных зрителей, а также их родителей, равнодушными. Кроме того, публику ждут и яркие сюрпризы.

Билеты на показы, которые состоятся в 11:00 и 14:00, можно будет приобрести в кассах города.